Sieg über Maria Lanzendorf: SC Hirschwang krallt sich die Tabellenspitze

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Vor etwa 120 Besuchern kam es am Mittwoch zum Duell des SC Hirschwang mit dem SC Maraia Lanzendorf. Ein Tor machte den Unterschied – der SC Hirschwang siegte mit 2:1 gegen den Maria Lanzendorf. Luft nach oben hatte Hirschwang dabei jedoch schon noch.

Nach zwanzig Minuten was die Abtastphase vorbei. Hasan Duman brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Front. Doch keine zehn Minuten später hatten die Gäste die Antwort parat. Pavol Bures war zur Stelle und markierte das 1:1 von Maria Lan. (29.). Noch schneller kam die Antwort der Gastgeber, die schon 120 Sekunden später auf der Anzeigetafel sichtbar wurde. Defrim Ceka nutzte die Chance für den SC Hirschwang und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Letztendlich gelang es dem SC Maria Lanzendorf im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der SC Hirschwang die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Hirschwang übernimmt vorerst die Spitze

Der Dreier gegen den Maria Lanzendorf beförderte Hirschwang an die Spitze der Gebietsliga Süd/Südost. Die Offensive des SC Hirschwang in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Maria Lanzendorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 31-mal schlugen die Angreifer des SC Hirschwang in dieser Spielzeit zu. Hirschwang sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage fiel der SC Maria Lanzendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Der Gast musste schon 24 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich der Maria Lanzendorf schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Maria Lanzendorf hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Der SC Hirschwang tritt am kommenden Samstag beim ASK Marienthal an, der SC Maria Lanzendorf empfängt am selben Tag den SC Himberg.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – SC Maria Lanzendorf, 2:1 (2:1)

31 Defrim Ceka 2:1

29 Pavol Bures 1:1

20 Hasan Duman 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.