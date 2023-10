Eggendorf und Baden lieferten spannenden "Abstiegskrimi"

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 100 Zuschauer verfolgten das Spiel der 12. Runde in Eggendorf. Eggendorf entschied das Kellerduell gegen den AC Baden mit 4:3 für sich. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Etwas mehr als zwanzig Minuten dauerte die anfängliche Abtastphase. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Rudolf Tomandl sein Team in der 23. Minute, als er nach einem kurz abgespielten Freistoß und einem noch parierten Abschluss abstaubte. Doch die Führung hielt nur fünf Minuten lang. Die passende Antwort hatte Jan Heilmann parat, als er in der 28. Minute zum Ausgleich traf. Nach einem Eckball der Gastgeber konnte Torhüter Nikola Obrenic den Ball fangen und weit abschlagen. Der so eingeleitete Konter führte zum Treffer aus kurzer Distanz. Nedim Becirovic war es, der in der 46. Minute einen Abwehrpatzer nutzte und das Spielgerät im Gehäuse des AC Casino Baden unterbrachte. Zur Pause wusste der ASK Eggendorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Spannung pur bis zum Ende

Jasmin Fejzic (61.) per Freistoß und Becirovic (69.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Eggendorf. Durchsetzungsstark zeigte sich der AC Baden, als Thomas Kubin (87.) mit einem direkten Freistoß und Lukas Huber (89.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Letztlich nahm der ASK Eggendorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Eggendorf verbuchte drei Punkte und verließ damit die letzte Tabellenposition. Die Defensive des ASK Eggendorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 33-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte der ASK Eggendorf bisher drei Siege und kassierte neun Niederlagen.

Die Defizite in der Verteidigung sind beim AC Casino Baden klar erkennbar, sodass bereits 34 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Der Gast fällt nach der Pleite auf den 14. Tabellenplatz und steht somit auf einem direkten Abstiegsrang. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des AC Baden alles andere als positiv. Dem AC Casino Baden klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Eggendorf war bereits die fünfte am Stück in der Liga.

Am kommenden Samstag trifft der ASK Eggendorf auf den SC Berndorf, der AC Baden spielt tags zuvor gegen den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Eggendorf – AC Casino Baden, 4:3 (2:1)

89 Lukas Huber 4:3

87 Thomas Kubin 4:2

69 Nedim Becirovic 4:1

61 Jasmin Fejzic 3:1

46 Nedim Becirovic 2:1

28 Jan Heilmann 1:1

23 Rudolf Tomandl 0:1

