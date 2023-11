Nach 0:1: Wr. Neudorf siegt gegen Reisenberg klar

Details Samstag, 04. November 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: 300 Besucher sahen das Spiel der 13. Runde in Wr. Neudorf. Der 1. SV Wr. Neudorf drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SC Reisenberg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Wr. Neudorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Lange Zeit hielt auf beiden Seiten die Null. 41 Minuten waren gespielt, als Dezider Egri vor 300 Zuschauern die Führung für Reisenberg besorgte.

Tor, Toor, Tooor für SC Reisenberg. Dezidir Egri trifft zum 0:1! Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

Ein Tor auf Seiten der Gäste machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Hausherren drehen nach der Pause auf

Nach einer Stunde kam es zu einem Elfmeter für die Heimischen. Der SC Reisenberg musste den Treffer von Mateo Tadic zum 1:1 hinnehmen (60.).

Tor, Toor, Tooor für 1. SV Wiener Neudorf zum 1:1. Mateo Tadic trifft per Elfmeter. Fabian Neuhold, Ticker-Reporter

Ein Angriff über die rechte Seite brachte den Umschwung. David Zimmermann konnte auf der rechten Seite flach zur Mitte spielen, wo Matej Brocic den Ball mit einer Drehung zu Laszlo Somlyo brachte, der in der 63. Minute das 2:1 des 1. SV Wiener Neudorf perfekt machte. Marko Kvesic wurde an der Strafraumgrenze gelegt und holte so einen Freistoß heraus. Matej Brocic trat an und traf flach ins Tormanneck zum 3:1 (79.). In der Nachspielzeit besserte Somlyo seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den 1. SV Wr. Neudorf erzielte. Reisenbergs Keeper Kevin Radeiner ließ eine Eckball-Flanke fallen und Somlyo nutzte den fehler zum 4:1-Endstand. Zum Schluss feierte Wr. Neudorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Reisenberg.

Offensiv sticht der 1. SV Wiener Neudorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur zweimal gab sich der 1. SV Wr. Neudorf bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Wr. Neudorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SC Reisenberg derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Reisenberg bleibt angespannt. Gegen den 1. SV Wiener Neudorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit diesem Sieg zog der 1. SV Wr. Neudorf am SC Reisenberg vorbei auf Platz vier. Reisenberg fiel auf die sechste Tabellenposition.

Wr. Neudorf verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 17.03.2024 die SVg Breitenau/Schwarzau. Kommenden Dienstag (19:30 Uhr) bekommt der SC Reisenberg Besuch von der SVg Breitenau.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – SC Reisenberg, 4:1 (0:1)

92 Laszlo Somlyo 4:1

79 Matej Brocic 3:1

63 Laszlo Somlyo 2:1

60 Mateo Tadic 1:1

41 Dezider Egri 0:1

