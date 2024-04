Negativserie des AC Baden hält weiter an

Spielberichte

Der SC Maria Lanzendorf und der AC Casino Baden boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Die Ausgangslage sprach für den Maria Lanzendorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das enge Hinspiel hatte der AC Baden durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Maria Lan. bereits in Front. Antonio Romic markierte in der dritten Minute die Führung. Der AC Casino Baden war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Romic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). In die Bredouille brachte Manuel Wagner den SC Maria Lanzendorf in der 52. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Für Kajtazaj Argjent vom AC Baden war die Partie in der 55. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. In derselben Minute war Romic vom Maria Lanzendorf des Platzes verwiesen worden. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Pavol Bures, der in Minute 64 zur Stelle war. In der 67. Minute brachte Sinan Apaydin das Netz für den AC Casino Baden zum Zappeln. Marko Zlatkovic beförderte das Leder zum 2:3 des Gasts in die Maschen (70.). Der AC Baden steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der AC Casino Baden etwas hätte mitnehmen können.

Maria Lan. bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem elften Platz. Der SC Maria Lanzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. In den letzten fünf Partien rief der Maria Lanzendorf konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

In der Defensivabteilung des AC Baden knirscht es gewaltig, weshalb der AC Casino Baden weiter im Schlamassel steckt. In der Verteidigung des AC Baden stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich der AC Casino Baden schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen Maria Lan. bleibt der AC Baden weiterhin glücklos.

Am kommenden Samstag tritt der SC Maria Lanzendorf beim SC Berndorf an, während der AC Casino Baden einen Tag zuvor den ASK Marienthal empfängt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Maria Lanzendorf – AC Casino Baden, 3:2 (1:0)

70 Marko Zlatkovic 3:2

67 Sinan Apaydin 3:1

64 Pavol Bures 3:0

49 Antonio Romic 2:0

3 Antonio Romic 1:0

