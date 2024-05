ASK Marienthal dreht nach der Pause auf und sichert sich einen deutlichen Sieg gegen AC Casino Baden

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:05

In einer spannungsgeladenen Begegnung am Freitagabend sahen die Zuschauer eine wahre Achterbahn der Gefühle, als der ASK Marienthal einen beeindruckenden 6:2-Auswärtssieg gegen den AC Casino Baden erzielte. Die Partie begann ausgeglichen und bot in der ersten Halbzeit reichlich Unterhaltung, doch nach der Pause dominierte Marienthal das Spielgeschehen und ließ den Hausherren keine Chance mehr.

Erste Halbzeit: Ein Kampf auf Augenhöhe

Die Anfangsphase des Spiels war geprägt von hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Marienthal erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute durch Andrej Nemec in Führung. Dieser frühe Treffer setzte die Badener unter Druck, die jedoch nicht lange auf ihre Antwort warten ließen.

Elfmeter für Casino Baden - der Tormann hält - Nachschuss: Tor! Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

In der 22. Minute glich Thomas Kubin im Nachschuss eines Elfmeters für den AC Casino Baden aus, ehe Aleksandar Stojiljkovic nur vier Minuten später die Gastgeber sogar in Führung brachte. Die Freude währte jedoch nicht lang, denn Lukas Kissak sorgte in der 44. Minute für das 2:2, und so gingen die Mannschaften mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Marienthal setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit hohem Einsatz von beiden Teams. Doch nachdem Christoph Widena vom AC Casino Baden in der 62. Minute die rote Karte sah, kippte das Spiel zugunsten der Gäste. Marienthal nutzte die Überzahl geschickt aus und erzielte durch Dino Ribic in der 57. Minute das 2:3.

Ein böser Schnitzer der Verteidigung und des Tormannes und das lässt dich der Goalgetter der Marienthaler nicht entgehen und staubt den aus den Händen gerutschten Ball ab! Bernhard Leitgeber, Ticker-Reporter

Von da an dominierte Marienthal das Spiel. Lukas Kissak und Aaron Erhart bauten die Führung mit ihren Treffern in der 69. und 71. Minute weiter aus, bevor Florian Dworsky in der 80. Minute den Endstand von 2:6 markierte.

Trotz einiger Bemühungen und Chancen, wie den Eckbällen in der 88. und 77. Minute, konnte der AC Casino Baden das Blatt nicht mehr wenden. Die zweite Halbzeit zeigte ein deutlich dominanteres Marienthal, das seine Chancen konsequent nutzte und letztendlich einen verdienten Sieg einfuhr. Die Badener, die nach der roten Karte in Unterzahl agieren mussten, fanden kein Mittel mehr, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für den ASK Marienthal, der seine Überlegenheit besonders in der zweiten Spielhälfte unter Beweis stellte. Für den AC Casino Baden war es eine bittere Niederlage, die zeigt, dass in der Defensive noch Arbeit vor ihnen liegt. Marienthal hingegen kann mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden sein und diesen Schwung in die kommenden Spiele mitnehmen.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Baden : Marienthal - 2:6 (2:2)

80 Florian Dworsky 2:6

71 Aaron Erhart 2:5

69 Lukas Kissak 2:4

57 Dino Ribic 2:3

44 Lukas Kissak 2:2

26 Aleksandar Stojiljkovic 2:1

22 Thomas Kubin 1:1

8 Andrej Nemec 0:1

