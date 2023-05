Kaltenleutgeben verliert beim SC Reisenberg deutlich

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 00:05

Gebietsliga Süd/Südost: Reisenberg erreichte vor rund 50 Besuchern einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Kaltenleutgeben. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Reisenberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel, das 1:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit der Heimmannschaft gefunden.

Das 1:0 war das Verdienst von Alfred Werner, der einen Steckpass in eine Führung umwandelte. Er war vor 50 Zuschauern in der zweiten Minute zur Stelle. Komfortabel war die Pausenführung von Reisenberg nicht, aber immerhin ging der SC Reisenberg mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Eine starke Leistung zeigte Werner, der sich mit einem Doppelpack für Reisenberg beim Trainer empfahl (58./72.) und somit drei Treffer auf dem Konto hatte. Bernhard Morgenthaler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SC Reisenberg (82.). Letztlich feierte Reisenberg gegen Kaltenleutgeben nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Werner-Dreierpack für drei Punkte

Der SC Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte Reisenberg im unteren Mittelfeld. Der SC Reisenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den ASK Kaltenleutgeben ist Reisenberg weiter im Aufwind.

Kaltenleutgeben findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Gebietsliga Süd/Südost markierte weniger Treffer als Kaltenl. Der ASK Kaltenleutgeben musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Kaltenleutgeben insgesamt auch nur zwei Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Kaltenleutgeben die fünfte Pleite am Stück.

Das nächste Mal ist der SC Reisenberg am 02.06.2023 gefordert, wenn der SC Hirschwang zu Gast ist. Am 03.06.2023 reist der ASK Kaltenleutgeben zur nächsten Partie zum 1. Wiener Neustädter SC Juniors.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – ASK Kaltenleutgeben, 4:0 (1:0)

82 Bernhard Morgenthaler 4:0

72 Alfred Werner 3:0

58 Alfred Werner 2:0

2 Alfred Werner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei