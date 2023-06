Marienthal gewährt Baden nur den Ehrentreffer

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: Der AC Casino Baden blieb gegen den ASK Marienthal chancenlos und kassierte vor 60 Besuchern eine herbe 1:5-Klatsche. Marienthal ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den AC Baden einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der AC Casino Baden einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Der Gastgeber geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Calvin Stifter das schnelle 1:0 für den ASK Marienthal erzielte. Aaron Erhart war es, der in der 16. Minute das Spielgerät im Gehäuse des AC Baden unterbrachte. Nach 18 Minuten wurden die Gastgeber mit einem Freistoß erstmals gefährlich. Den Vorsprung von Marienthal ließ Florian Dworsky in der 28. Minute anwachsen. Mit dem 4:0 durch Luan Kodra schien die Partie bereits in der 38. Minute mit dem Gast einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit des ASK Marienthal spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Kodra schraubte das Ergebnis in der 48. Minute mit dem 5:0 für Marienthal in die Höhe. In der Schlussphase gelang Edin Mehic noch der Ehrentreffer für den AC Casino Baden (77.). Schlussendlich reklamierte der ASK Marienthal einen Sieg in der Fremde für sich und wies den AC Baden in die Schranken.

Alles klar schon in Halbzeit eins

Der AC Casino Baden befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim AC Baden. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Marienthal rangiert mit 43 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus.

Nächster Prüfstein für den AC Casino Baden ist am Mittwoch, den 07.06.2023 (20:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage der SC Hirschwang. Drei Tage später (17:30 Uhr) misst sich der ASK Marienthal mit dem 1. Wiener Neustädter SC Juniors.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – ASK Marienthal, 1:5 (0:4)

77 Edin Mehic 1:5

48 Luan Kodra 0:5

38 Luan Kodra 0:4

28 Florian Dworsky 0:3

16 Aaron Erhart 0:2

8 Calvin Stifter 0:1

