Maria Lanzendorfs Bures schießt SVg Guntramsdorf ab

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: Die SVg Guntramsdorf kam gegen den Maria Lanzendorf vor 80 Besuchern mit 0:5 unter die Räder. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Maria Lanzendorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Maria Lanzendorf hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Maria Lanzendorfs Trainer Branko Cvetkovic wurde schon nach 13 Minuten vom Unparteiischen wegen Unsportlichkeit mit Rot vom Platz geschickt. Pavol Bures brachte Guntramsdorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 27. und 44. Minute vollstreckte. Mit der Führung für den SC Maria Lanzendorf ging es in die Halbzeitpause. Mit den Treffern zum 5:0 (56./65./67.) sicherte Bures dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt - insgesamt fünf Treffer. Ein unheimlich starker Auftritt ermöglichte dem Maria Lanzendorf am Freitag trotz Unterzahl einen ungefährdeten 5:0-Erfolg gegen die 1. SVg Guntramsdorf.

Bures mit fünf Treffern der Mann des Abends

Nach dem errungenen Dreier hat Maria Lanzendorf Position neun der Gebietsliga Süd/Südost inne. Der SC Maria Lanzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten.

Die SVg Guntramsdorf steht mit neun Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. 26:77 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich Guntramsdorf schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Für die 1. SVg Guntramsdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Nach der klaren Niederlage gegen den Maria Lanzendorf ist die SVg Guntramsdorf weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Süd/Südost.

Am kommenden Samstag trifft Maria Lanzendorf auf den ASK Trumau, Guntramsdorf spielt tags zuvor gegen den USC Kirchschlag.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Maria Lanzendorf – 1. SVg Guntramsdorf, 5:0 (2:0)

67 Pavol Bures 5:0

65 Pavol Bures 4:0

56 Pavol Bures 3:0

44 Pavol Bures 2:0

27 Pavol Bures 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei