Reisenberg bei Bad Fischau-Brunn gut in Form

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Für Bad Fischau-Brunn gab es in der Heimpartie gegen Reisenberg, an deren Ende vor mehr als 100 Besuchern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel war mit einem 3:2-Sieg des ASK Bad Fischau-Brunn beim SC Reisenberg geendet.

Die Gäste erwischten den besseren Start ins Spiel. Vor 100 Zuschauern markierte Alfred Werner das 1:0 für Reisenberg (3.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Dominik Horvath den Vorsprung des Gasts auf 2:0. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Werner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SC Reisenberg (58.). Das 1:3 von Bad Fischau-Brunn stellte Daniel Randak kurz darauf sicher (60.). Doch die Gäste konnten den alten Vorsprung wieder herstellen. Der vierte Streich von Reisenberg war Arif Kilicaslan vorbehalten (69.). Sheqir Avdiu versenkte den Ball in der 76. Minute im Netz des SC Reisenberg und stellte auf 4:2. Am Ende verbuchte Reisenberg gegen den ASK Bad Fischau-Brunn die maximale Punkteausbeute.

Reisenberg klettert auf Rang neun

Kurz vor Saisonende steht Bad Fischau-Brunn mit 39 Punkten auf Platz sechs.

Der SC Reisenberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Reisenberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. In der Verteidigung des SC Reisenberg stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Reisenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten. Der SC Reisenberg kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Als Nächstes steht für den ASK Bad Fischau-Brunn eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen den AC Casino Baden. Reisenberg empfängt parallel die 1. SVg Guntramsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – SC Reisenberg, 2:4 (0:2)

76 Sheqir Avdiu 2:4

69 Arif Kilicaslan 1:4

60 Daniel Randak 1:3

58 Alfred Werner 0:3

13 Dominik Horvath 0:2

3 Alfred Werner 0:1

