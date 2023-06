Kaltenleutgeben beendet gegen Wr. Neudorf die Negativserie

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:03

Gebietsliga Süd/Südost: Im Spiel des ASK Kaltenleutgeben gegen den 1. SV Wiener Neudorf gab es vor 200 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Kaltenleutgeben. Gegen Kaltenleutgeben setzte es für den 1. SV Wr. Neudorf eine ungeahnte Pleite. Das Hinspiel war ohne Tore geblieben, sodass Wr. Neudorf und der ASK Kaltenleutgeben jeweils einen Punkt eingefahren hatten.

Zunächst tasteten sich beide Mannschaften ab. In Minute 20 traf Kaltenleutgeben in Person von Fabian Schön zum ersten Mal ins Schwarze. Schon drei MInuten später bauten die Gastgeber die Führung aus. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Michael Krutsch verantwortlich (23.). Die Hintermannschaft des 1. SV Wiener Neudorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Kaltenleutgeben baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Julian Krenn beförderte den Ball in der 78. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des ASK Kaltenleutgeben auf 3:0. Die Gäste wehrten sich jedoch. Laszlo Somlyo schoss die Kugel zum 1:3 für den 1. SV Wr. Neudorf über die Linie (80.). Darko Mrkonjic verkürzte für die Gäste später in der 90. Minute auf 2:3. Nachdem Wr. Neudorf zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Sieg mit wenig Bedeutung

Kaltenleutgeben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Kaltenleutgeben Abstieg. In der Verteidigung des ASK Kaltenleutgeben stimmt es ganz und gar nicht: 58 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Kaltenleutgeben endlich wieder einmal drei Punkte.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der 1. SV Wiener Neudorf den achten Rang des Klassements.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Kaltenleutgeben zum SC Leopoldsdorf, gleichzeitig begrüßt der 1. SV Wr. Neudorf den ASK Marienthal auf heimischer Anlage.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Kaltenleutgeben – 1. SV Wiener Neudorf, 3:2 (2:0)

90 Darko Mrkonjic 3:2

80 Laszlo Somlyo 3:1

78 Eigentor durch Julian Krenn 3:0

23 Michael Krutsch 2:0

20 Fabian Schoen 1:0

