Leopoldsdorf mit Ausrufezeichen gegen Kaltenleutgeben in die Sommerpause

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: Der ASK Kaltenleutgeben verlor das letzte Saisonspiel vor 120 Zuschauern deutlich mit 0:5 gegen den SC Leopoldsdorf. Die Überraschung blieb aus: Gegen Leopoldsdorf kassierte Kaltenleutgeben eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel gegen Kaltenleutgeben hatte der SC Leopoldsdorf für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Für das erste Tor sorgte Emre Akpinar. In der zehnten Minute traf der Spieler von Leopoldsdorf ins Schwarze. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Marcel Hribernik schnürte einen Doppelpack (29./41.), sodass der Gastgeber fortan mit 3:0 führte. Nach dem souveränen Auftreten des SC Leopoldsdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit dem 4:0 durch Malek Bouazizi schien die Partie bereits in der 56. Minute mit Leopoldsdorf einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war der ASK Kaltenleutgeben schon geschlagen, als Akpinar das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (70.). Am Ende fuhr Leopoldsdorf einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SC Leopoldsdorf bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Kaltenleutgeben in Grund und Boden spielte.

Ein Spiel ohne Gelbe/Rote Karten

Das große Potential des SC Leopoldsdorf blitzte in dieser Spielzeit häufig auf. Bringt man Konstanz in die Leistungen, wird im kommenden Fußballjahr mit Leopoldsdorf zu rechnen sein. Mit der Offensive des SC Leopoldsdorf musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 26 Spielen war Leopoldsdorf mit 69 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Der SC Leopoldsdorf weist mit 14 Siegen, drei Unentschieden und neun Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Leopoldsdorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Kaltenleutgeben konnte den Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Nach einer schwachen Saison steht für den Gast der abstieg fest. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: Der ASK Kaltenleutgeben schoss lediglich 19 Tore. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans von Kaltenleutgeben. Kaltenleutgeben sammelte im Saisonverlauf gerade einmal drei Siege, sechs Remis und 17 Niederlagen. In den letzten Partien hatte der ASK Kaltenleutgeben kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – ASK Kaltenleutgeben, 5:0 (3:0)

70 Emre Akpinar 5:0

56 Malek Bouazizi 4:0

41 Marcel Hribernik 3:0

29 Marcel Hribernik 2:0

10 Emre Akpinar 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei