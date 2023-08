Murseli belohnt SC Hirschwang – und schockt SC Himberg

Details Samstag, 19. August 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Vor rund 150 Zuschauern traf der SC Hirschwang auf eigener Anlage auf den SC Himberg. Im Spiel von Hirschwang gegen den SC Himberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten des SC Hirschwang.

Die Gäste begannen stark. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Drescher sein Team in der 13. Minute. Bereits in der 15. Minute erhöhte Lukas Werner den Vorsprung des SC Himberg auf 2:0. Nun waren auch die Heimischen wach geworden und fanden Antworten. Patrick Wedl verkürzte für den SC Hirschwang später in der 24. Minute auf 1:2. Praktisch in der nächsten Szene gelang auch der Ausgleich. Besnik Murseli glich für die Heimmannschaft zum 2:2 aus (25.). Wieder dauerte es nur Sekunden bis zum nächsten Treffer. Daniel Trost witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Himberg ein (26.). Die Torejagd ging munter weiter. Das 3:3 von Hirschwang bejubelte Hasan Duman (33.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Erst Platzverweis, dann der Nackenschlag

Luca Foller vom SC Himberg wurde in der 69. Minute mit der Gelb-Roten Karte belegt und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. In Minute 84 ging der SC Hirschwang durch den zweiten Treffer von Murseli mit 4:3 in Führung. Die Zeichen standen auf Sieg für den SC Himberg, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Für den SC Hirschwang stand nach 26 Spieltagen in der vergangenen Saison der fünfte Platz zu Buche. Hirschwang hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Der SC Hirschwang machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang acht wieder.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist der SC Hirschwang zum USC Kirchschlag, tags zuvor begrüßt Himberg die Reserve des 1. Fortuna Wiener Neustädter SC vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Hirschwang – SC Himberg, 4:3 (3:3)

84 Besnik Murseli 4:3

33 Hasan Duman 3:3

26 Daniel Trost 2:3

25 Besnik Murseli 2:2

24 Patrick Wedl 1:2

15 Lukas Werner 0:2

13 Daniel Drescher 0:1

