Breitenau siegt beim AC Casino Baden, verliert aber den Torhüter!

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 120 Zuschauer verfolgten das Spiel in der BAC-Arena in Baden. Der AC Casino Baden hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste nach 22 Minuten, doch der Abschluss aus fünf Metern landete über dem Tor. Nach einer knappen halben Stunde war für Breitenau-Keeper die Partie vorbei. Nach einem Foul war die Partie für eine gute Viertelstunde unterbrochen, ehe Noah Stöger vom Feld getragen werden musste.

20 Minuten Nachspielzeit! Fritz Phantom, Ticker-Reporter

Kurz vor der Pause gab es gleich zweimal Rot. Badens Slaven Misuric und Breitenaus Milan Csicsvari mussten nach Tätlichkeiten vom Platz (45+20.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Später Treffer: Sauer wird zum Sieggarant

Ratko Buljic brach für den AC Baden den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Stefan Bauer den Ausgleich (67.). Breitenau traf kurz vor Schluss zur vermeintlichen Führung, doch das Tor zählte wegen einer Abseitsposition nicht. Dass die SVg Breitenau in der Schlussphase doch noch auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marcel Sauer, der in der 80. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging Breitenau im Duell mit dem AC Baden als Sieger hervor.

Für den AC Casino Baden sprangen in den insgesamt 26 Spielen der letzten Saison 38 Punkte und der siebte Platz heraus.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Die SVg Breitenau/Schwarzau freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz vier. Für die Gäste steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte.

Der AC Baden tritt am kommenden Freitag beim 1. SV Wiener Neudorf an, die SVg Breitenau empfängt am selben Tag den SC Berndorf.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – SVg Breitenau/Schwarzau, 1:2 (0:0)

80 Marcel Sauer 1:2

67 Stefan Bauer 1:1

64 Ratko Buljic 1:0

