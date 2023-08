1. SV Wr. Neudorf deklassiert AC Baden

Details Samstag, 26. August 2023 00:04

Gebietsliga Süd/Südost: Vor 150 Besuchern trafen sich der 1. SV Wiener Neudorf und der AC Casino Baden zum Kräftemessen. Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der 1. SV Wr. Neudorf und der AC Baden mit dem Endstand von 6:0.

Die Marschrichtung war schnell klar. Ein Doppelpack brachte Wr. Neudorf in eine komfortable Position: Laszlo Somlyo war gleich zweimal zur Stelle (2./22.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Matej Brocic in der 25. Minute. Die Heimelf war dominant und konnte schon vor der Pause für klare Verhältnisse sorgen. Der AC Casino Baden rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Tadic-Hattrick binnen fünf Minuten

Mateo Tadic sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 6:0 (73./76./78.) aus der Perspektive des 1. SV Wiener Neudorf. Schlussendlich setzte sich das Heimteam mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der 1. SV Wr. Neudorf macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang fünf. Für Wr. Neudorf steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Remis aufwies.

Der AC Baden steht nach drei Spieltagen an letzter Position des Klassements.

Am kommenden Samstag trifft der 1. SV Wiener Neudorf auf den SC Berndorf, der AC Casino Baden spielt am selben Tag gegen die Reserve des SC Fortuna Wiener Neustadt.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SV Wiener Neudorf – AC Casino Baden, 6:0 (3:0)

78 Mateo Tadic 6:0

76 Mateo Tadic 5:0

73 Mateo Tadic 4:0

25 Matej Brocic 3:0

22 Laszlo Somlyo 2:0

2 Laszlo Somlyo 1:0

