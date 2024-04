Auch gegen Euratsfeld: SV Oberndorf seit sechs Spielen sieglos

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 01:31

Gebietsliga West: Der SV Reifen Weichberger Oberndorf und der SCU Euratsfeld teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete vor etwa 130 Zuschauern mit einem 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Euratsfeld beim Stand von 3:0 zum Sieger gemacht.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dass der SCU Euratsfeld in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andreas Eder, der in der 79. Minute zur Stelle war und einen Strafstoß verwandeln konnte. Wer glaubte, der SV Oberndorf sei geschockt, irrte. Elias Schragl machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (84.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und Euratsfeld spielten unentschieden.

Oberndorf verabsäumt den Schritt nach oben

Wo bei Oberndorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 27 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Am liebsten teilt der SV Reifen Weichberger Oberndorf die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Vor sechs Spielen bejubelte der SV Oberndorf zuletzt einen Sieg.

Der SCU Euratsfeld verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Der Gast verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur zwei Punkte ein.

Mit diesem Unentschieden verpasste der SCU Euratsfeld die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Euratsfeld trotzdem und steht nun auf Rang acht.

Am kommenden Sonntag tritt Oberndorf bei der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure an, während Euratsfeld einen Tag zuvor den ASK Metran Kematen empfängt.

Gebietsliga West: SV Reifen Weichberger Oberndorf – SCU Euratsfeld, 1:1 (0:0)

84 Elias Schragl 1:1

79 Andreas Eder 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.