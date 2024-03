Union Rottenbach möchte starke Leistungen im Frühjahr bestätigen

Details Freitag, 08. März 2024 15:08

In der letzten Spielzeit konnte die Union Rottenbach nur knapp dem Abstiegsgespenst entfliehen und brachte sich mit Müh und Not ans rettende Ufer. Im abgelaufenen Herbst lief es deutlich besser für die Mannen von Hannes Keplinger, überwintert man mit 23 Punkten auf Platz vier, nur drei Punkte hinter Herbstmeister Peterskirchen. Im Winter hat man sich nun noch einmal punktuell verstärkt – Ligaportal sprach mit Hannes Huemer, dem Sektionsleiter der Union, über die Transfers, die Hinrunde und die Ziele für das Frühjahr.

Unerwartet gute Herbstmeisterschaft

In besagter Hinserie gehörten die Rottenbacher zweifelsohne zu den Top-Teams der 1. Klasse Mitte-West und lieferte seinen Anhängern auch spannende Spiele, bleiben vor allem die torreichen Gipfeltreffen in Erinnerung, in denen man stets zeigte, dass man nicht ohne Grund im Frühjahr vorne mitspielt. „Wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so gut läuft. Die Mannschaft hat sich aber stabilisiert und das macht uns sehr zufrieden.“, zeigt sich auch Huemer glücklich über den Aufwärtstrend.

Einige Kaderveränderungen

Verlassen haben den Verein unterdessen Bence Farago (Steinhaus), Petr Podkul (USC Haus) und Stammkeeper Adam Farago (Ungarn). Verpflichten konnte man indes im Winter mit Fabio Mugrauer (Eferding/Fraham) einen jungen Spieler, der zumindest in der Rückrunde auf Leihbasis die linke Außenbahn beackern soll. Auch Danijel Majkic (Bosnien) streift sich zukünftig die Rottenbach-Dress über.

Kontinuität angestrebt

Die guten Leistungen aus dem Herbst möchte die Union im Frühjahr bestätigen, will man sich auch am Ende der Saison in den Top-5 wiederfinden. Die Vorbereitung dafür nähert sich dem Ende – am 17.03 trifft man zum Frühjahrsauftakt auf den Gallspacher SK. Vor zwei Wochen trat man gemeinsam die Reise nach Kroatien an, um sich dort den Feinschliff zu holen. Sonderlich gute Ergebnisse konnte man in den bisherigen Testspielen nicht erzielen, verlor man drei von vier Partien: „Die Aufbauspiele kann ich nicht beurteilen, da fehlen immer wieder einige. Die Ergebnisse sollten nicht überbewertet werden.“, zeigt sich Huemer dennoch zufrieden mit der Vorbereitung.

