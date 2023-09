SCO in Frankenburg mit zweiter Nullnummer in Folge

Details Sonntag, 24. September 2023 16:04

Am sechsten Spieltag der 1. Klasse Mitte-West kreuzten der TSV Baugruppe Schmid Frankenburg und der SC Offenhausen die Klingen. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga tun sich die Frankenburger auch einen Stock tiefer schwer und sind erneut in der unteren Tabellenregion präsent. Der Rot-Weißen hingegen absolvieren bislang eine solide Saison und mussten den Platz nur einmal als Verlierer verlassen. Eine Woche nach einer Nullnummer in Neukirchen reichte es für die Mannen von Trainer Jürgen Graf gegen einen weiteren Bezirksliga-Absteiger auch am Samstagnachmittag nur zu einem torlosen Remis, musste der SCO zum dritten Mal in Folge mit dem Gegner die Punkte teilen. Sechs Tage nach einem 3:3-Unentschieden in Pram hatte der TSV in der Schlussphase einen "Dreier" vor Augen, am Ende musste sich die Major-Elf jedoch abermals mit einem Unentschieden begnügen.

Ereignisarme erste Halbzeit

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Gäste den besseren Start, die Graf-Elf tat sich im Georg Kettl Stadion aber schwer, Chancen zu kreieren und konnte nur durch Standards Torgefahr erzeugen. Mitte der ersten Halbzeit entwickelte sich dann ein ausgeglichenes Match, das Geschehen spielte sich jedoch zumeist zwischen den beiden Strafräumen ab. Nach drei Toren in der Vorwoche in Pram, war der Absteiger dieses Mal zunächst harmlos und näherte sich im ersten Durchgang nur selten dem SCO-Gehäuse. Nach 45 ereignisarmen Minuten ging es torlos in die Pause.

Keeper Rader hält für SCO Punkt fest

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Paschinger tat sich hüben wie drüben zunächst wenig. Während die Offenhausener Offensive im zweiten Durchgang nicht wirklich stattfand, wurde die Heimelf von Neo-Coach Laszlo Major mit zunehmender Spieldauer immer stärker. In der Schlussviertelstunde nahm der TSV das Heft in die Hand und suchte die Entscheidung. Der Absteiger erarbeitete sich auch die eine oder andere Chance, Gästegoalie Manfred Rader hielt aber seinen Kasten, wie schon in der Vorwoche, sauber. In Minute 95 hatten die heimischen Fans den Torschrei schon auf den Lippen, doch Keeper Rader entschärfte einen Freistoß vom Strafraumeck und hielt für seine Mannschaft den Punkt fest.

Manuel Wiesinger, Sportlicher Leiter SC Offenhausen:

"In Summe war es ein gerechtes Unentschieden, in der Schlussphase waren die Frankenburger dem Sieg aber näher, doch Torwart Rader hat mit starken Paraden den Punkt festgehalten. Auch wenn es zum dritten Mal in Folge nur zu einem Unentschieden gereicht hat, haben wir in der aktuellen Saison nur ein einziges Mal verloren und sind mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden. Am nächsten Sonntag erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe, wollen aber auch im Heimspiel gegen die noch ungeschlagenen Rottenbacher punkten".

