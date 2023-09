Nach schwachem Start: Union Gaspoltshofen aktuell gut in Form!

Details Montag, 25. September 2023 19:17

Ein Tor machte den Unterschied – die Union Gaspoltshofen siegte mit 2:1 gegen den ATSV Zipf. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Gaspoltshofen. Die Gaspoltshofner sind so bereits vier Runden ungeschlagen und blicken zurück auf einen insgesamt sehr vielversprechenden Saisonstart.

Zipf-Anschlusstreffer kommt zu spät

Josef Jedinger stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause wusste die Union Gaspoltshofen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 58. Minute erhöhte Emanuel Altenhofer auf 2:0 für Gaspoltshofen. Daniel Scheibl ließ sich in der 88. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für den ATSV Zipf. Am Ende verbuchte die Union Gaspoltshofen gegen die Heimmannschaft die maximale Punkteausbeute.

Zahlen und Fakten

22 Tore kassierte der ATSV Zipf bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Mitte-West. In der Tabelle liegt der ATSV Zipf nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. In dieser Saison sammelte der ATSV Zipf bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Lage des ATSV Zipf bleibt angespannt. Gegen Gaspoltshofen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition der Union Gaspoltshofen aus und brachte eine Verbesserung auf Platz neun ein. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Gaspoltshofen derzeit auf dem Konto. Die Union Gaspoltshofen ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nächsten Sonntag (16:00 Uhr) gastiert der ATSV Zipf beim SV Europlan Pram, Gaspoltshofen empfängt zeitgleich den Gallspacher SK 1932.

1. Klasse Mitte-West: ATSV Zipf – Union Gaspoltshofen, 1:2 (0:1)

88 Daniel Scheibl 1:2

58 Emanuel Altenhofer 0:2

33 Josef Jedinger 0:1

