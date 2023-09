Punkt statt Pleite: Später Doppelschlag rettet SPG Taufkirchen/Michaelnbach

Details Montag, 18. September 2023 20:19

In der Begegnung SPG Taufkirchen/Michaelnbach gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Der vermeintlich leichte Gegner war Taufkirchen/Michaelnbach mitnichten. Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach kam gegen den UFC PTA zu einem achtbaren Remis.

UFC PTA gibt in Unterzahl Sieg aus der Hand

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt bereits in Front. Balazs Duba markierte in der fünften Minute per Kopf die Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Adam Istvan Nagy - ebenso per Kopfballtor - auf Seiten des Gasts das 2:0 (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Schlussphase musste der UFC PTA ohne Nagy bestreiten, der in der 75. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Das 1:2 von Taufk./Michaelnb. bejubelte Gabor Tamas Barta (80.). Der Treffer, der Daniel Benjamin Linka in der 86. Minute nach einer Ecke gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich die SPG Taufkirchen/Michaelnbach noch ein Unentschieden.

Zahlen und Fakten

Taufkirchen/Michaelnbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel die Heimmannschaft in der Tabelle auf Platz elf. Die bisherige Saisonbilanz von Taufk./Michaelnb. bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Beim UFC PTA präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Der UFC PTA verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am nächsten Sonntag reist Taufkirchen/Michaelnbach zur Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, zeitgleich empfängt der UFC PTA den SV Fenastra Krenglbach.

1. Klasse Mitte-West: SPG Taufkirchen/Michaelnbach – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 2:2 (0:2)

86 Daniel Benjamin Linka 2:2

80 Gabor Tamas Barta 1:2

43 Adam Istvan Nagy 0:2

5 Balazs Duba 0:1

