Überraschung in Krenglbach! Schlusslicht knöpft heimstarkem Aufsteiger Punkt ab und schreibt in der Tabelle an

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 11:55

Am siebenten Spieltag der 1. Klasse Mitte-West kam es in der Begegnung zwischen dem SV Fenastra Krenglbach und der Union Meggenhofen zu einem vermeintlichen Duell "David gegen Goliath", waren im Aufeinandetreffen des Zweitplatzierten mit dem punktelosen Schlusslicht der Tabelle die Rollen klar verteilt. Der Aufsteiger ist einen Stock exzellent angekommen, absolviert bislang eine tolle Saison und fuhr bereits vier "Dreier" ein. Zudem ist das Team voin Meister-Trainer Bojan Markovic auf eigener Anlage eine Macht und im Inno-Aktiv Sportpark seit bereits 12. Juni 2022 ungeschlagen. Die Krenglbacher konnten am Samstagnachmittag auch im 17. Heimspiel in Folge punkten, der Aufsteiger musste sich jedoch mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Die Orascanin-Elf wartet seit 26. Mai vergeblich auf einen Sieg, nach sechs Pleiten am Stück konnte die Union in der Tabelle aber anschreiben.

Favorit mit früher Führung - Gruber gleicht kurz vor der Pause aus

Die Zuschauer bekamen eine ereignisarme Anfangsphase zu sehen, nach einer Viertelstunde konnte der Favorit seine erste Chance aber nutzen - Jakub Dranga, der seit über einem Jahr das SVK-Trikot trägt, nickte einen Corner ein. Die Gästteelf von Coach Almir Orascanin ließ sich vom Gegentor nicht entmutigen, krempelte die Ärmel hoch und war fortan gut im Spiel. Der Nachzügler schaltete immer wieder schnell um und war im Konter stets gefährlich, der entscheidende Pass fand zumeist aber keinen Abnehmer. Die Meggenhofener wussten in Halbzeit eins zu gefallen und belohnten sich in der Nachspielzeit für ein ordentlichen Auftritt. Nach einer Ecke von David Gruber konnten die Hausherren den Ball nicht entscheidend klären, über Patrick Payrhuber kam das Leder abermals zu Gruber, der nicht lange fackelte und die Kugel zum 1:1-Pausenstand im langen Eck versenkte.

Nachzügler weiß zu gefallen

Mit dem Ausgleichstreffer konnten die Gäste Selbstvertrauen tanken und verzeichneten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Aliu mehr Spielanteile. Die Union übte im zweiten Durchgang Druck aus und kreierte auch gute Chancen. Nach einer Stunde tauchte Payrhuber nach einem Lochpass vor dem SV-Gehäuse auf, der 27-Jährige setzte das Spielgerät aber neben den Kasten. Zehn Minuten später spielte das Meggenhofener Eigengewächs einen Querpass auf Attila Erczkövi, die Neuerwerbung aus Kroatisch Geresdorf wurde jedoch von einem Verteidiger entscheidend gestört. Kurz danach zappelte der Ball nach einem Schuss des 21-jährigen Ungarn im Außennetz.

Orascanin-Elf kann Chancen nicht nutzen

Der Favorit konnte im zweiten Abschnitt zumeist nur durch Standards Torgefahr erzeugen, fand nach der Pause aber eine dicke Chance vor - nach einen Kopfball strich das Leder jedoch über die Latte. In der Schlussphase hätte Gruber beinahe einen Doppelpack geschnürt, doch SVK-Schlussmann Matej Sistov fischte einen Schuss des 23-Jährigen mit einer tollen Parade aus dem Kreuzeck. Kurz danach verschätzte sich ein Krenglbacher nach einen hohen Ball, der ebenerst eingewechselte Stefan Huemer legte das Leder an Goalie Sistov vorbei, ein Verteidiger konnte diese brenzlige Situation aber im letzten Moment klären. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, am Ergebnis änderte sich aber nichts, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt.

Almir Orascanin, Trainer Union Meggenhofen:

"Auch wenn wir in der Tabelle endlich anschreiben konnten, trauern wir einem möglichen Sieg nach und haben zwei Punkte liegenlassen. Meine Mannschaft hat eine starke Leistung abgeliefert, aber etliche Chancen vergeben und sich am Ende nicht wirklich belohnt. Dennoch kann man auf das beachtliche Unentschieden gegen die ungemein heimstarken Krenglbacher aufbauen und wollen auch im anstehenden Heimspiel gegen Eberschwang punkten, wenngleich uns gegen den Tabellenführer am nächsten Sonntag erneut eine ungemein schwierige Aufgabe erwartet".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.