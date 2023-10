Blitzstart reicht dem UFC PTA für 3 Punkte

Details Montag, 02. Oktober 2023 11:15

Immer wieder Sonntags in der Wiesinger Bau Arena Peterskirchen. So oder so ähnlich könnte es heißen, spielte der UFC Peterskirchen-Tumeltsham-Andrichsfurt doch bisher alle seine bisherigen Heimspiele an einem Sonntag. In Runde 7 der 1. Klasse Mitte-West war diesesmal die Spielgemeinschat aus Neukirchen/Vöckla-Puchkirchen zu Gast. Die Heimelf wartet bereits seit drei Spieltagen auf einen vollen Erfolg. Der letzte Sieg wurde in Runde 3 beim SV Pram eingefahren. Die Gästeelf reist mit ordentlich Selbsvertrauen nach Peterskirchen, konnte man am letzten Spieltag die SPG Taufkirchen/Michaelnbach mit einem 3:1 wieder nach Hause schicken.

Blitzstart der Heimischen lässt Publikum jubeln

Nach Anpfiff ließ der UFC PTA nicht viel Zeit verstreichen und zeigte den etwa 250 Besuchern von Beginn an, wer heute als Sieger vom Platz gehen will. Die vom Trainer gut eingestellte Heimelf war sofort hellwach und belohnte sich mit einem Blitzstart. Einer Balleroberung im Mittelfeld folgte ein hoher Ball über die Innenverteiger hinweg. Penninger zeigte seine Technik, nahm sich den Ball in den Lauf mit und tauchte frei vor Neukirchens "Handschuh" Hitzl auf. Hitzl versuchte natürlich alles um den Einschlag zu verhindern, doch der Stürmer der Heimischen lässt sich so eine Chance natürlich nicht entgehen und schiebt überlegt zum 1:0 ein. So ein Start spielt dem Team Rund um Kapitän Sturm natürlich in die Karten. So versuchte man in weiterer Folge defensiv gut zu stehen und das Spiel zu kontrollieren. Dies gelang der Heimelf auch über weite Strecken und so kamen die Gäste aus Neukirchen in Halbzeit eins zu keiner nennenswerten Torchance. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Peterskirchner nochmal vor dem Gästetor vorstellig. Die Torchance machte aber der Pfosten zunichte und so ging es mit 1:0 in die Halbzeitpause.

Zweites mal Aluminium verhindert höhere Führung

Nach der Pause wollten die Männer des UFC PTA das Spiel endgültig für sich entscheiden und ein Tor nachlegen. Die Vorgabe des Trainers war klar - Druck aufbauen und ein Tor nachlegen. Schon kurz nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit war es Penninger, der das 2:0 auf dem Fuß hatte. Abermals verhinderte aber die Stange den Einschlag und die Defensive der Gäste konnte daraufhin klären. Bis zur Schlussphase gab es dann keine nennenswerten Ereignisse und das Spiel plätscherte vor sich hin. Gegen Ende des Spiels versuchten die Gäste nochmal alles, doch biss man sich an diesem Wochenende an der gut stehenden Defensive der Heimelf die Zähne aus.

Daniel Troppmair, Trainer UFC PTA:

"Wichtig war heute, dass wir kein Gegentor kassiert haben. Unsere Abwehr stand sehr gut und so kam es, dass der Gegner quasi keine Torchance hatte. Dass uns der Frühe Treffer in die Karten gespielt hat ist natürlich klar. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel aber ich glaub, dass wir mit solch einer Leistung noch viel erreichen können. Nächste Woche wartet mit Frankenburg wieder ein schwerer Gegner."

