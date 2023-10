Brusch-Treffer rettet das Unentschieden: Eberschwang und Kallham trennen sich remis!

Details Montag, 02. Oktober 2023 19:36

Der SV Eberschwang ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SV DSV Road Kallham hinausgekommen. Der SV Kallham erwies sich gegen Eberschwang als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Früher Elfmetertreffer bringt Gäste in Front

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Balazs Czibere sein Team per Elfmeter in der siebten Minute. Folglich war es eine Partie auf Augenhöhe, Tore fielen aber keine mehr bis zum Seitenwechsel. Zur Pause wusste so der SV DSV Road Kallham eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Nach dem Pausentee dauerte es dann nicht sonderlich lange: Das 1:1 des SV Eberschwang bejubelte Ondrej Brusch (46.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich das Heimteam und der SV Kallham remis.

Zahlen und Fakten

Mit 16 gesammelten Zählern hat Eberschwang den ersten Platz im Klassement inne. Offensiv konnte dem SV Eberschwang in der 1. Klasse Mitte-West kaum jemand das Wasser reichen, was die 23 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur einmal gab sich Eberschwang bisher geschlagen.

Der SV DSV Road Kallham holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Trotz eines gewonnenen Punktes fielen die Gäste in der Tabelle auf Platz sechs. Prunkstück des SV Kallham ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der SV DSV Road Kallham verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Der SV Eberschwang baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Der SV Kallham ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Eberschwang ist die Union Meggenhofen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:00). Der SV DSV Road Kallham misst sich zur selben Zeit mit der Union Gaspoltshofen.

1. Klasse Mitte-West: SV Eberschwang – SV DSV Road Kallham, 1:1 (0:1)

46 Ondrej Brusch 1:1

7 Balazs Czibere 0:1

