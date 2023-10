Zwei-Tore-Mann Barta reicht Taufkirchen/Michaelnbach nicht – Rottenbach an der Spitze

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 11:39

Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es für Taufkirchen/Michaelnbach vom Auswärtsmatch bei der Union Rottenbach in Richtung Heimat. Rottenbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Union bleibt somit das Maß der Dinge in der 1. Klasse Mitte-West.

Rottenbach lässt nach frühem Rückschlag Muskeln spielen

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Taufk./Michaelnb. bereits in Front. Gabor Tamas Barta markierte in der vierten Minute die Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (31./36.) zum 2:1 schockte Philipp Wimmer den Gast und drehte das Spiel. Petr Podkul nutzte die Chance für die Union VTA Rottenbach und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 3:1 ins Netz. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 4:1 durch Aleksandar Milovanovic schien die Partie bereits in der 50. Minute mit der Union Rottenbach einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem zweiten Treffer von Barta rückte die SPG Taufkirchen/Michaelnbach wieder ein wenig an Rottenbach heran (60.). Schlussendlich verbuchte die Union VTA Rottenbach gegen Taufkirchen/Michaelnbach einen überzeugenden 4:2-Heimerfolg.

Zahlen und Fakten

Die Union Rottenbach hat nach dem souveränen Erfolg über Taufk./Michaelnb. die Tabellenführung inne. Rottenbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Union VTA Rottenbach fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die bisherige Saisonbilanz von Taufkirchen/Michaelnbach bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Pleiten schwach.

Taufk./Michaelnb. holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach ist nach sieben sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während die Union Rottenbach mit insgesamt 16 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Als Nächstes steht für Rottenbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt. Taufkirchen/Michaelnbach empfängt parallel den ATSV Zipf.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – SPG Taufkirchen/Michaelnbach, 4:2 (3:1)

60 Gabor Tamas Barta 4:2

50 Aleksandar Milovanovic 4:1

39 Petr Podkul 3:1

36 Philipp Wimmer 2:1

31 Philipp Wimmer 1:1

4 Gabor Tamas Barta 0:1

