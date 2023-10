SC Offenhausen entführt 3 Punkte aus Zipf

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 13:04

In der 1. Klasse Mitte-West messen sich am Samstag die Mannen aus Zipf und Offenhausen. Während der ATSV Zipf sich in den unteren Tabellenregionen befindet, will die Gästeelf sich mit einem Sieg im oberen Tabellendrittel festsetzen. Die Heimischen konnten am letzten Wochenende, nach zwei Niederlagen in folge, wieder einen vollen Erfolg feiern und den SV Pram mit 2:0 bezwingen. Mit ganz breiter Brust der SC Offenhausen in den Bier-Ort, hat man doch seit Spieltag eins kein Spiel mehr verloren. An Spieltag 7 konnte man sogar den Tabellenführer aus Rottenbach besiegen und die erste Saisonniederlage beibringen. Somit konnten sich die etwa 150 Besucher am Sportplatz Zipf auf ein spannendes Spiel einstellen.

Torlose erste Hälfte - Zipf mit gutem Spiel überlegen

Der SCO legte in der ersten Halbzeit los wie die Feuerwehr. Bereits nach etwa 30 Sekunden hatte die Offensive der Gäste die erste gute Chance, die jedoch leider nebem das Tor ging. In der Folge kamen die Zipfer besser ins Spiel und hatten dann auch mehr vom Ball, richtig gute Torchancen sollten dabei aber nicht kreiert werden. Zum Ende der ersten Halbzeit sollten die Gäste aus Offenhausen dennoch Glück haben. Ein Weitschuss der Heimischen ging, nach einem schön herausgespielten Angriff, an den Pfosten. Es entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel zwischen den beiden Teams und so überrascht es nicht, dass der Pausenpfiff beim Stand von 0:0 ertönte.

Ereignisreiche 2. Halbzeit - Aichinger Solo bringt 2:0

Die Halbzeitansprache von Offenhausen Trainer Graf sollte Früchte tragen, kam seine Mannschaft doch in Halbzeit zwei wesentlich besser ins Spiel. So war es auch wenig überraschend, dass die Gäste in Minute 52 in Führung gingen. Ein Freistoß an den langen Pfosten wurde überlegt in den Rückraum geköpft und so hatte Wiesinger keine Probleme mehr das Leder über die Linie zu köpfen. Der Frust bei den Heimischen war nach dem Rückstand verständlicherweise groß. Der ATSV Zipf wollte natürlich so schnell wie möglich ausgleichen, fand aber kein Mittel gegen die gut stehende Defensive der Gäste. Zwanzig Minuten vor Spielende ließ sich der Kapitän der Zipfer, Eren Tokat, zu einer Unsportlichkeit hinreißen. Da er in Minute 60 bereits die Gelbe Karte gesehen hat flog er folgerichtig vom Platz. Diese Aktion spielte dem SCO natürlich in die Karten, die clever weiter ihr Spiel aufzogen. Zehn Minuten vor dem Ende landete ein weiter Ball bei SCO Stürmer Aichinger, der zu einem Solo ansetze, zwei Gegenspieler umkurvte und vor Zipfs "Einser" Maier cool blieb. Mit einem gekonnten Lupfer erhöhte er auf 2:0 und machte somit den Deckel drauf.

Jürgen Graf, Trainer SC Offenhausen:

"Pauschallob an die ganze Mannschaft. Unsere Defensive ist aktuell einfach bombensicher. Wir kassierten in den letzten vier Spielen lediglich ein Gegentor. Wenn wir so weiterarbeiten wie in den letzten 7 Spielen kann eine super Herbstsaison rausschauen. Nächste Woche steht dann das Heimspiel gegen Gallspach an und da erwarten wir eine defesiv eingetstellte Mannschaft."

