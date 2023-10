Dritter Auswärtssieg! SV Pram findet dank Neuerwerbungen zurück in die Spur

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 15:33

Am achten Spieltag der 1. Klasse Mitte-West kreuzten der Gallspacher SK und der SV Europlan Pram die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Achtplazierten ging es in der FreshCOM-Arena um wichtige Punkte. Die Heimelf von Neo-Trainer Werner Topf zeigte am Samstagnachmittag eine engagierte Leistung, musste sich jedoch mit 1:2 knapp geschlagen geben und hängt nach der dritten Pleite in Serie in der unteren Tabellenregion fest. Die Pramer hingegen fanden nach nur einem Zähler aus den letzten drei Partien wieder in die Spur und mit dem dritten Sieg im vierten Auswärtsspiel Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle.

Przybylko bringt Gäste per Freistoß in Führung - Celepci gleicht aus

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Hausherren von Beginn an mehr Ballbesitz, der SK tat sich jedoch schwer, Chancen zu kreieren. Die von Coach Rene Erkner-Sacherl gut eingestellten Gäste legten ihr Augenmerk auf eine kompakte Defensive, agierten taktisch geschickt und lauerten auf Konter. Die Pramer ließen nicht viel zu und gingen nach kapp 20 Minuten durch einen ruhenden Ball in Führung, als Jacub Przybylko einen Freistoß ausführte und der 30-jährige Pole, der in der letzten Saison bei Regionalligist Vöcklamarkt aktiv war, das Leder aus 18 Metern im kurzen Kreuzeck versenkte. Nach diesem Treffer war der SK um den Ausgleich bemüht, agierte aber weiterhin nicht zwingend. Nach 35 Minuten brandete in der Arena dann aber doch Jubel auf, als Dursun Celepci an der Strafraumgrenze abzog und das Spielgerät via Innenstange den Weg zum 1:1-Pausenstand ins Tor fand.

Beljulji sorgt für die Entscheidung

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fürlinger bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Gallspacher verzeichneten auch im zweiten Durchgang mehr Ballbesitz, waren aber auch nach der Pause nur selten gefährlich. Mitte der zweiten Halbzeit durften sich die tiefstehenden Gäste über die erneute Führung freuen - nach einem Ausschuss von Torwart Manuel Wiesner schlug Gergö Nagy auf der linken Seite eine weite Flanke, Amir Beljulji, der im Sommer von Bezirksligist St. Martin/I. zum SV gewechselt war, stand am zweiten Pfosten goldrichtig und stellte auf 1:2. Auch nach dem zweiten Gegentreffer steckten die Gallspacher nicht auf, setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte und drängten vehement auf den Ausgleich. Die Topf-Elf war nur brandgefährlich und drauf und dran, das 2:2 zu erzielen, SK-Keeper Wiesner machte zwei Top-Chancen mit tollen Paraden aber zunichte und hielt für die Pramer den Sieg fest.

Johannes Korntner, Sektionsleiter-Stellvertreter und Verteidiger SV Pram:

"Wir haben taktisch geschickt agiert und haben das Match aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung nicht unverdient gewonnen, auch wenn es am Schluss eng geworden ist. Nach zuletzt negativen Ergebnissen haben wir mit diesem Erfolg wieder in die Spur gefunden und werden am nächsten Sonntag, im Heimspiel gegen Kallham, versuchen, einen Dreier nachzulegen".

