Strafstöße bringen ATSV Zipf auf die Siegerstraße

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 12:28

Die witterungsbedingt abgebrochene Begegnung der zweiten Runde der 1. Klasse Mitte-West zwischen dem ATSV Zipf und dem Gallspacher SK wurde am Mittwochabend nachgetragen. Aber auch die Neuaustragung stand aufgrund eines technischen Defekts der Flutlichtanlage an der Kippe, nach einer rund einstündigen Verspätung konnten die beiden punktegleichen Nachbarn aus der unteren Region der Tabelle dann aber doch die Klingen kreuzen. Vier Tage nach einer Heimpleite gegen Tabellenführer Peterskirchen fand der Liga-Neuling zurück auf die Siegerstraße und fuhr mit einem 3:0-Erfolg "big points" ein. Die Gallspacher hingegen stehen nach der zweiten Niederlage in Folge weiterhin nur knapp über dem "Strich".

Augustinovic verwandelt Elfmeter

Vor rund 150 Besuchern fand die Heimelf von Coach Thomas Bischof gut in die Partie und verzeichnete mehr Spielanteile. Die Gallspacher hielten jedoch entschlossen dagegen und waren im Konter stets gefährlich. Nach vergebenen Chancen durch Kristijan Augustinovic und Eren Tokat, die den Ball jeweils knapp am Tor vorbeigesetzt hatten, durften sich die heimischen Fans kurz vor der Pause über die Führung freuen. Nach einem Angriff über die linke Seite schlug Rene Egger einen Stanglpass, Augustinovic legte sich das Spielgerät zurecht, beim Abschluss wurde der 25-jährige Kroate jedoch entscheidend gehindert - Schiedsrichter Koidl erkannte bei dieser Aktion ein strafbares Vergehen eines Verteidigers und zeigte auf den Punkt, Augustinovic schnappte sich das Leder und verwandelte den Elfmeter zum 1.0-Halbzeitstand.

Tokat verwertet zweiten Strafstoß

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch zu sehen, setzte die Gästeelf von Neo-Trainer Werner Topf im zweiten Durchgang alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden. Doch nach einer Stunde brandete am Sportplatz erneut Jubel auf, als Augustinovic im Gallspacher Strafraum abermals zu Fall gebracht wurde - den zweiten Strafstoß an diesem Abend verwertete Tokat zum 2.0. Trotz des klaren Rückstandes steckten die Gallspacher nicht auf, nach individuellen Fehlern in der Hintermannschaft der Hausherren konnte die Topf-Elf die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. In Minute 86 machte der ATSV den Deckel drauf - Augustinovic zog von der rechten Seite in die Mitte und knallte den Ball mit seinem starken linken Fuß zum 3:0-Endstand ins lange Eck.

Thomas Bischof, Trainer ATSV Zipf:

"Aufgrund der Chancen konnten wir einen verdienten und zudem ungemein wichtigen Sieg feiern. Nach einem Fehlstart sind wir in der neuen Liga inzwischen angekommen, konnten uns mit diesem Dreier Luft von den hinteren Plätzen verschaffen und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden. Am kommenden Samstag erwartet uns in Neukirchen/Vöckla ein heißes Match, wollen aber auch im Derby punkten".

