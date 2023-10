SV Eberschwang sichert sich Punkt in Minute 95!

Details Montag, 30. Oktober 2023 13:00

Der SV Pram und der SV Eberschwang sind nicht nur in der Tabelle Nachbarn, sondern die beiden Orte trennen gerade mal 12 Autominuten. Das ist womöglich auch der Grund warum es etwa 300 Besucher in die Streissenberger Arena Pram zieht, um die 11. Runde der 1. Klasse Mitte-West zu verfolgen. Nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage hat der SV Pram Anschluss an die Spitzengruppe gefunden und will diesen positiven Trend bestätigen. Die Gäste aus Eberschwang warten seit nunmehr vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Die letzten drei Spiele gar gelang nicht einmal ein eigener Treffer.

Ausgeglichene erste Halbzeit - 1:0 Führung für die Gastgeber

Von Beginn an entwickelte sich eine kampfbetonte und ausgeglichene Partie. Den Gästen war die Verunsicherung aus den letzten Spielen sichtlich anzusehen und so war es wenig überraschend, dass es nicht viele klare Torchancen in den ersten 45 Minuten gab. Der SV Pram stand hinten sehr kompakt und versuchte aus einer gesicherten Abwehr heraus zu kombinieren, konnte sich aber ebensowenig gute Tormöglichkeiten erarbeiten. Dass das 1:0 aus einem Standard fiel war die logische Konsequenz. Die Hausherren bekamen in der heimischen Streissenberg Arena nach etwa 30 Minuten einen Eckball von rechts zugesprochen. Prams Johannes Korntner stand in der Mitte goldrichtig und köpfte zur umjubelten Führung. Schiedsrichterin Thieme schickte die beiden Teams mit diesem Spielstand in die Pause.

Systemumstellung fruchtet - Gäste kommen zum späten Ausgleich

Eberschwangs Trainer Fischer reagierte zur Pause und wechselte. Die Devise war klar - Mehr fürs Spiel tun und zum Ausgleich kommen. Dies war nun klar ersichtlich und Eberschwang tat tatsächlich mehr fürs Spiel. Die Gäste werden aber vorerst nicht für ihre offensiven Bemühungen belohnt. Da die Heimelf defensiv gut stand blieben auch in Halbzeit zwei vorerst klare Tormöglichkeiten aus. Die Eberschwanger versuchten viel, blieben aber im letzten Drittel zu schluderig. Trainer Fischer stellte etwa 20 Minuten vor Schluss auf 3er-Kette um, um noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Dies ermöglichte natürlich den Hausherren Platz zum kontern, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. In der Nachspielzeit dann noch einmal die Gäste aus Eberschwang mit dem Mute der Verzweiflung. Ein Angriff über die rechte Offensivseite mündete in einer Flanke, die auf den ersten Blick zu weit erschien. Prams Goalie Wiesner unterschätzt den Ball, unterläuft ihn und so hat Eberschwangs Wenger kein Problem den Ball mit dem Kopf zu versenken - 1:1!

Rene Erkner-Sacherl, Trainer SV Pram:

"Auf das ganze Spiel betrachtet war das Unentschieden gerecht, fühlt sich jedoch an wie eine Niederlage. Wenn du in der 96. den Ausgleich bekommst ist das natürlich bitter. Wir haben unsere Konter unsauber gespielt und haben es versäumt das Spiel zu entscheiden. Wie es dann im Fußball so ist gelingt dem Gegner dann der Lucky Punch."

