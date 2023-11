Gallspacher SK fährt mit Kampfgeist und Leidenschaft wichtigen "Dreier" ein

Details Samstag, 04. November 2023 18:34

Am vorletzten Hinrundenspieltag der 1. Klasse Mitte-West stand das Kräftemessen zwischen dem Gallspacher SK und der Union Neukirchen/Vöckla-Puchkirchen auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Siebenten ging es in der FreshCOM-Arena vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Nach zwei Pleiten am Stück zwangen die Mannen von Trainer Werner Topf den Aufsteiger mit 2:1 in die Knie und stehen nach dem vierten Saisonsieg weiterhin über dem "Strich". Die Neudorfer-Elf hingegen stand eine Woche nach einem Derbysieg gegen Zipf am Samstagnachmittag mit leeren Händen da und zog im sechsten Auswärtsspiel zum dritten Mal den Kürzeren.

Elfmeter auf beiden Seiten

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Staudinger bekamen die Zuschauer zwei nervös agierende Mannschaften zu sehen, beide Teams gingen jedoch überaus engagiert ans Werk. Nach 20 chancenarmen Minuten brachte ein Elfmeter die Blau-Weißen in Front - nach einem Foul an Juro Petrusic verwandelte Kürsat Celep den fälligen Strafstoß. Die Gästeelf von Coach Alexander Neudorfer steckte diesen Treffer weg und war fortan das stärkere Team, der Absteiger kam zunächst aber nur zu Halbchancen. Als es bereits nach einer knappen Gallspacher Pausenführung aussah, zeigte der Unparteiische nach einem weiten Ball und Foul von Ugur Odabas auch im SK-Strafraum auf dem Punkt - Andreas Mayr ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwertete den Elfmeter zum 1:1-Halbzeitstand.

Celepci beschert Topf-Elf wichtigen "Dreier"

Der Ausgleich quasi mit dem Pausenpfiff steckte der Topf-Elf in den Gliedern, denn nach Wiederbeginn waren die Heimischen über weite Strecken nicht präsent. Die Neukirchener nahmen das Heft in die Hand, dominierten im zweiten Durchgang das Geschehen und waren drauf und deran, das Spiel zu drehen, die Gäste konnten die eine odere Chance aber nicht nutzen. Am Beginn der Schlussviertelstunde durften sich die Heimischen aus dem Nichts über die erneute Führung freuen - nach Vorarbeit des überragenden Celep setzte Dursun Celepci den Ball mit rechs ins lange Eck. In der Schlussphase machte die Neudorfer-Elf ordentlich Dampf und drängte auf den Ausgleich. Im Gallspacher Strafraum herrschte bis zum Schluss dicke Luft, mit Kampfgeist und Leidenschaft brachte der SK den knappen Vorsprung aber über dier Zeit und feierte einen ungemein wichtigen Sieg.

Werner Topf, Trainer Gallspacher SK:

"Am vergangenen Wochenende haben wir es in Peterskirchen verabsäumt, uns für eine starke Performance zu belohnen. Heute war die Leistung nicht berauschend, dafür hat das Ergebnis gepasst. Spielerisch konnte meine Mannschaft nicht überzeugen, aber mit Kampfgeist und Leidenschaft drei wichtige Punkte einfahren. Wir haben Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden und im letzten Match des Jahres, in Frankenburg, die Chance, einen gebrauchten Herbst positiv zu beenden und uns eine vernünftige Ausgangsposition für die Rückrunde zu verschaffen."

