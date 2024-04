Nächster Sieg: SV Pram überflügelt UFC PTA in der Tabelle

Details Sonntag, 31. März 2024 17:41

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Europlan Pram mit 2:1 gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SV Pram. Im Hinspiel hatte der UFC PTA den Gast in die Schranken gewiesen und mit 5:2 gesiegt.

Wiesner sorgt für drei Punkte

Für den frühen Führungstreffer des SV Europlan Pram zeichnete Lukas Bichl verantwortlich (10.). Senahid Bekanovic nutzte die Chance kurz vor der Pause für den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Tobias Wiesner stellte die Weichen für den SV Pram auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Am Ende punktete der SV Europlan Pram dreifach beim UFC PTA.

Zahlen und Fakten

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt den fünften Platz in der Tabelle ein. Dem Gastgeber bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Durch die drei Punkte gegen den UFC PTA verbesserte sich der SV Pram auf Platz drei. Der SV Europlan Pram erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim Sportclub Offenhausen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Pram die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen.

1. Klasse Mitte-West: UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt – SV Europlan Pram, 1:2 (1:1)

53 Tobias Wiesner 1:2

37 Senahid Bekanovic 1:1

10 Lukas Bichl 0:1

Details

