Lehrstunde für Gallspacher SK: ESV Wels schießt sich Frust von der Seele!

Der ESV Wels erteilte dem Gallspacher SK 1932 eine Lehrstunde: 8:0 hieß es am Ende für den ESV Wels. Die Welser zeigten somit eine bärenstarke Reaktion auf den misslungenen Saisonstart, bei dem man mit 4:2 in Taufkirchen verlor.

Arsalah schnürt Viererpack

Ibrahim Shaquiri schoss für den ESV Wels per Kopf in der 23. Minute das erste Tor. Mit einem schnellen Hattrick (25./30./33.) zum 4:0 schockte Mustafa Arsalah den Gallspacher SK. Der ESV Wels hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung gegen einen Gegner, der maßlos überfordert zu sein schien. Durch Treffer von Istvan-Robert Barna (50.), Muris Midzic (61.) und Arsalah (68.) zog das Heimteam uneinholbar davon. Dem ESV Wels gelang in der 75. Spielminute der achte Tagestreffer, Akin Öztürk setzte den Schlusspunkt. Am Ende fuhr der ESV Wels einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der ESV Wels bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Gallspach in Grund und Boden spielte.

Am nächsten Sonntag reist der ESV Wels zum UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, zeitgleich empfängt Gallspach den SV Europlan Pram.

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – Gallspacher SK 1932, 8:0 (4:0)

75 Akin Öztürk 8:0

68 Mustafa Arsalah 7:0

61 Muris Midzic 6:0

50 Istvan-Robert Barna 5:0

33 Mustafa Arsalah 4:0

30 Mustafa Arsalah 3:0

25 Mustafa Arsalah 2:0

23 Ibrahim Shaquiri 1:0