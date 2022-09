Ivic glänzt als dreifacher Torschütze: Buchkirchen fährt bei Neun-Tore-Spektakel ersten Saisonsieg ein!

Details Sonntag, 11. September 2022 21:17

Die Union Buchkirchen holte den ersten Saisonsieg gegen die Union VTA Rottenbach durch einen 5:4-Erfolg. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Wildes Hin und Her

Faruk Hibic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Buchkirchen über die Linie (14.). Balint Schneider schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die Union Rottenbach (17./36.). Den Freudenjubel von Rottenbach machte Domagoj Ivic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (38.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Richard Bodnar versenkte die Kugel zum 3:2 (67.). In der 75. Minute war Ivic mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Fünf Minuten später ging die Union VTA Rottenbach durch den zweiten Treffer von Bodnar in Führung. Für das Heimteam nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Ivic und Stipo Sipura drehten den Spielstand (85./88.) und sicherten der Union Buchkirchen einen Last-Minute-Sieg. Am Ende verbuchte Buchkirchen gegen die Union Rottenbach die maximale Punkteausbeute.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Rottenbach. Die mittlerweile 16 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Nach fünf bestrittenen Begegnungen ist die Union VTA Rottenbach Letzter der 1. Klasse Mitte-West.

Die Union Buchkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Buchkirchen die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein. Die formschwache Abwehr, die bis dato 14 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Union Buchkirchen in dieser Saison. Nur einmal ging Buchkirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Sonntag reist die Union Rottenbach zum SV Kallham, zeitgleich empfängt die Union Buchkirchen die Union Gaspoltshofen.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – Union Buchkirchen, 4:5 (2:2)

88 Stipo Sipura 4:5

85 Domagoj Ivic 4:4

80 Richard Bodnar 4:3

75 Domagoj Ivic 3:3

67 Richard Bodnar 3:2

38 Domagoj Ivic 2:2

36 Balint Schneider 2:1

17 Balint Schneider 1:1

14 Faruk Hibic 0:1