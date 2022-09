Erster Saisonsieg für Aufsteiger: Acht-Tore-Spektakel zwischen Gaspoltshofen und Taufkirchen

Details Montag, 12. September 2022 21:39

Die Union Gaspoltshofen gewann gegen Taufkirchen/Michaelnbach mit 5:3 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Die Experten wiesen Taufk./Michaelnb. vor dem Match gegen Gaspoltshofen die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Wilder Schlagabtausch

Philipp Mairinger war es, der vor 150 Zuschauern in der 21. Minute das 1:0 für die Union Gaspoltshofen besorgte. Geschockt zeigte sich die SPG Taufkirchen/Michaelnbach nicht. Nur wenig später war Benjamin Haugsberger mit dem Ausgleich zur Stelle (27.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Daniel Benjamin Linka das 2:1 für die Gäste (40.). Taufkirchen/Michaelnbach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Gaspoltshofen zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Emanuel Altenhofer (67.) und Josef Jedinger (84.) mit ihren Treffern das Spiel. Die Gastgeber bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Robert Simunovic für den Ausgleich sorgte (88.). Mit einem schnellen Doppelpack (91./92.) zum 5:3 schockte Jedinger Taufk./Michaelnb. Schließlich sprang für die Union Gaspoltshofen gegen die SPG Taufkirchen/Michaelnbach ein Dreier heraus.

Bei Gaspoltshofen präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Für die Union Gaspoltshofen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Gaspoltshofen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Taufkirchen/Michaelnbach verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem vierten Rang.

Taufk./Michaelnb. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt die Union Gaspoltshofen bei der Union Buchkirchen an, während die SPG Taufkirchen/Michaelnbach zwei Tage zuvor den Gallspacher SK 1932 empfängt.

1. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – SPG Taufkirchen/Michaelnbach, 5:3 (1:2)

92 Josef Jedinger 5:3

91 Josef Jedinger 4:3

88 Robert Simunovic 3:3

84 Josef Jedinger 3:2

67 Emanuel Altenhofer 2:2

40 Daniel Benjamin Linka 1:2

27 Benjamin Haugsberger 1:1

21 Philipp Mairinger 1:0