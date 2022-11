Last-Minute-Thriller: SV Kallham jubelt nach Doppelschlag in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 06. November 2022 14:42

Nichts zu holen gab es für die SPG Taufkirchen/Michaelnbach beim SV Kallham. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Ereignisse überschlagen sich in der Nachspielzeit

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Chancen fanden beide Teams vor, diese blieben aber ungenützt. Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als David Glaser mit seinem Treffer für Taufkirchen/Michaelnbach die turbulente Schlussphase einläutete (79.). Der Gast schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (92.) traf Marcel Wolfesberger zum Ausgleich für den SV Kallham. Es war die 93. Minute, als Berat Kisacik vor 180 Fans einen Treffer für den SV Kallham sicherstellte. Schließlich sprang für den SV Kallham gegen Taufk./Michaelnb. ein Dreier heraus.

Zahlen und Fakten

Beim SV Kallham präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Der SV Kallham schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 15 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun. Der SV Kallham bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten.

Den Kampf um die Klasse geht die SPG Taufkirchen/Michaelnbach in der Rückrunde von der elften Position an. Taufkirchen/Michaelnbach verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Taufk./Michaelnb. musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten neun Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt der SV Kallham dann im nächsten Spiel den Gallspacher SK 1932, während die SPG Taufkirchen/Michaelnbach am gleichen Tag beim ESV Wels antritt.

1. Klasse Mitte-West: SV Kallham – SPG Taufkirchen/Michaelnbach, 2:1 (0:0)

93 Berat Kisacik 2:1

92 Marcel Wolfesberger 1:1

79 David Glaser 0:1