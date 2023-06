UFC Peterskirchen feiert nach überzeugendem Sieg in Meggenhofen den Klassenerhalt

Details Montag, 05. Juni 2023 12:09

In der 25. Runde der 1. Klasse Mitte-West stand unter anderem die Begegnung zwischen der Union Meggenhofen und dem UFC Peterskirchen auf dem Spielplan. Während es für die auf Platz vier liegenden Meggenhofener, bis auf den bestmöglichen Rang im vorderen Mittelfeld, um nicht mehr allzu viel ging, konnte der UFC Peterskirchen theoretisch noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Am Ende konnten die Gäste nach einer wirklich starken Leistung in Meggenhofen jubeln.

Meggenhofen in der ersten Halbzeit quasi abgemeldet

Der UFC Peterskirchen ging in Meggenhofen von Beginn an mit einem klaren Fokus auf den Platz. Die Gäste verlangten den Hausherren alles ab, waren zudem griffiger und auch gefährlicher. Man kam auf diese Weise immer wieder gefährlich vor das Tor der Meggenhofener, neben einigen Halbchancen fand man durchaus auch konkrete Möglichkeiten auf den Führungstreffer vor, dieser wollte jedoch einfach nicht fallen.

So kam es, wie es im Fußball beinahe zwangsläufig kommen muss. Kurz nach Wiederbeginn brachte Andreas Lehner die Union Meggenhofen nach einem Freistoß mit 1:0 in Front. Die Gäste aus Peterskirchen brachen nun aber nicht ein, sondern waren entschlossen, ihre gute Leistung auch mit dem entsprechenden Resultat zu versilbern. So spielte Florian Penninger auf Bela Koplarovics, der dem gegnerischen Torhüter keine Chance ließ und zum 1:1 einnetzte.

UFC PTA am Ziel angelangt

Das 1:2 für die fleißigen und entschlossenen Peterskirchener fiel nach einem Freistoß. Adam Istvan Nagy schoss das Leder unglaublich scharf ins gegnerische Tor, für den Keeper der Hausherren war der Ball nur schwer zu halten. Die Gäste fanden in der Folge noch die eine oder andere Torchance vor, die eine zittrige Schlussphase erspart hätte, man blieb im letzten Drittel jedoch, wie schon zuvor, einen Tick zu inkonsequent. Es sollte letztlich dennoch reichen, um den Sieg über die Zeit zu bringen, der UFC Peterskirchen durfte sich nach einer willensstarken Leistung über einen verdienten Sieg und damit verbunden auch den Klassenerhalt freuen.

Josef Feichtinger, Trainer UFC Peterskirchen:

„Wir haben heute – seit ich die Mannschaft trainiere – unser bestes Spiel gemacht. Wir hatten bereits in der ersten Halbzeit zwei, drei hundertprozentige Chancen und einige Halbchancen, Meggenhofen hatte in den ersten 45 Minuten hingegen keine Torchance. Wir hätten es verdient gehabt, in Führung zu gehen, was uns im ersten Abschnitt aber nicht gelungen ist. Wir haben das Spiel mehr als verdient gewonnen und auch den Klassenerhalt erreicht. Das Einzige, was man heute bekritteln kann, ist die Chancenverwertung, das wird – denke ich – auch der Gegner so sehen. Wir haben heute gegen den Tabellenführer der Frühjahrstabelle auswärts gewonnen.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei