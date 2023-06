Bitter! Union Rottenbach holte Gallspach durch zwei kapitale Böcke ins Spiel zurück

Details Montag, 05. Juni 2023 12:27

In der 25. Runde der 1. Klasse Mitte-West kreuzten unter anderem die Union Rottenbach und der Gallspacher SK die Klingen. Während sich die Union Rottenbach in der unteren Tabellenhälfte nahe an den Abstiegsplätzen bewegte, ging es für den Gallspacher SK nach einer soliden Saison um nicht mehr allzu viel, man konnte weder oben noch unten andocken, es galt daher primär, noch den einen oder anderen Rang in der Tabelle nach oben zu klettern. Dieses Vorhaben sollte am Ende durch einen 3:2-Sieg in der Fremde auch tatsächlich gelingen.

Gallspach verlor den Faden

In Rottenbach entwickelte sich zu Beginn ein recht munteres Spiel, in welchem die Gäste aus Gallspach prompt die erste und bis dato beste Gelegenheit vorfanden. So lief Stürmer Marcel Wageneder allein auf das gegnerische Tor zu, um hierbei jedoch Tamas Milan Aranyi im Kasten der Hausherren anzuschießen. In der Folge gelang den Gallspachern im ersten Abschnitt nicht mehr allzu viel, die Regie wurde an die Hausherren abgegeben, die nach einer guten halben Stunde durch Hermann Humer auch mit 1:0 in Führung gingen.

Im zweiten Durchgang präsentierten sich die Gallspacher wieder etwas gefälliger, wenngleich die Union Rottenbach verdientermaßen alles klar machen hätte können, eine große Chance auf das 2:0 wurde jedoch verpasst. Umso bitterer schmeckt für die Heimischen der Umstand, dass man die Gäste durch einen Eigenfehler wieder zurück ins Spiel holte. Tormann Aranyi ließ einen eigentlich haltbaren Freistoß prallen, Arif Berisha setzte nach und drückte das Leder zum 1:1 über die Linie (76. Minute).

Gäste legten drei Tore drauf

Die Hausherren wirkten dadurch wohl etwas geschockt, nur wenige Sekunden später stand es – nach einem neuerlichen Eigenfehler – 1:2. Ein Mittelfeld-Akteur der Hausherren spielte den Ball zurück Richtung Innenverteidigung, der Rückpass fiel jedoch deutlich zu kurz aus, sodass letztlich Kürsat Celep „Danke“ sagte und Gallspach erstmals an diesem Nachmittag in Führung brachte. Beflügelt von diesem Umstand besorgte nur wenig später Georgiev per Kopf das 1:3.

Die Heimischen kamen jedoch noch einmal heran. Hermann Humer scheiterte bei der Ausführung eines Elfmeters zunächst an Gallspach-Keeper Mathias Eigner, bekam den Ball jedoch noch einmal vor die Füße, um auf 2:3 zu stellen. In der Folge wurde es noch einmal hektisch, Rottenbach versuchte alles, um noch zum Ausgleich zu kommen, Gallsprach brachte den knappen Vorsprung aber über die Ziellinie.

Erwin Wageneder, Sektionsleiter Gallspacher SK:

„Wir haben in der ersten Halbzeit gut begonnen, eine 100-prozentige Chance liegen gelassen, dann war aber relativ wenig, von unserer Seite ein wenig ein Sommerkick. In der zweiten Halbzeit waren wir ein wenig frischer und agiler, Rottenbach hatte aber die Chance auf das 2:0. Danach haben sie aus zwei kapitalen Eigenfehlern zwei Gegentore bekommen. In Summe wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber gut, jetzt haben wir einmal ein bisschen Glück gehabt, in den letzten Spielen hatten wir viele Chancen versiebt, so gleicht sich das wieder aus.“

