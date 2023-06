SPG Allhaming/Weißkirchen 1b fixiert im Showdown gegen ESV Wels Meistertitel und Aufstieg

Details Montag, 12. Juni 2023 14:55

In der 26. und damit letzten Runde der 1. Klasse Mitte-West kam es zum Spiel der Spiele zwischen der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und dem ESV Wels. Die Ausgangsposition war vor dem Spiel so klar wie spannend. Die Heimelf aus Allhaming thronte als Tabellenführer drei Punkte vor den Welsern, diese konnten die Hausherren mit einem Sieg jedoch noch abfangen. Lange Zeit sah es auch nach einem solchen aus, ehe die Spielgemeinschaft mit einer cleveren Leistung die Partie noch zu drehen vermochte.

Wels zu Beginn die bessere Mannschaft

Vor einer würdigen Kulisse wurde in der Fußball-Arena zu Allhaming relativ rasch klar, dass die Gäste aus Wels keinesfalls gekommen waren, um der SPG zur Rückkehr in die Bezirksliga zu gratulieren. Die Welser waren zu Beginn die bessere Mannschaft, man war durchaus überlegen und erspielte sich rasch ein Mehr an Spielanteilen. Die erste aussichtsreiche Gelegenheit im Spiel hatten trotzdem die Allhaminger, diese wurde jedoch vergeben. Wenig später, gespielt war erst eine Viertelstunde, nahmen die Welser das Tor der Hausherren unter unbarmherzigen Beschuss, zweimal konnte man abwehren, beim dritten Mal wehrte der Keeper schließlich in die Mitte ab, wo Mustafa Arsalah freistehend von der Strafraumgrenze abzog und zum 0:1 traf.

In der Folge kam die Spielgemeinschaft stärker auf, man fand erneut zwei große Chancen vor, einmal scheiterte Severin Greilhuber Kreilhuber an der Stange, sodass die Welser ihren Vorsprung knapp aber doch in die Kabine retteten.

SPG Allhaming/Weißkirchen am Ende mit den besseren Nerven

Nach Wiederbeginn gelang es den Hausherren, die Gäste entscheidend zu kitzeln. Man wurde in den entscheidenden Szenen unangenehmer, was den Welsern so gar nicht zu behagen schien. Letztere schienen sich immer wieder aus der Fassung bringen zu lassen, womit die Begegnung letztlich kippte. Zur Stundenmarke brachte man dies auch auf die Anzeigetafel, als Julian Deutsch einen Angriff über die rechte Seite zum 1:1 abschloss. In der 75. Minute fiel schließlich das 2:1 für die Spielgemeinschaft, als Lukas Mayrhofer einen Abwehrfehler der Welser eiskalt zum Führungstreffer nutzte. In der Folge schwächten sich die Gäste aus Wels durch mehrere Unsportlichkeiten selbst, ehe man sich kurz vor Schluss doch noch einmal aufs Fußball spielen konzentrierte und in der 85. Minute um ein Haar den Ausgleich verpasste, ein Tor, das die Begegnung noch einmal so richtig heißt gemacht hätte. Am Ende gewann mit der Spielgemeinschaft die coolere Mannschaft mit 2:1, die SPG Allhaming/Weißkirchen kehrt damit in die Bezirksliga zurück.

Norbert Niedermayr, sportlicher Leiter SPG Allhaming/Weißkirchen 1b:

„Die stärkere Mannschaft war in der ersten Halbzeit ganz eindeutig der ESV. Nach unseren beiden Chancen muss es zur Pause grundsätzlich 1:1 stehen, wir haben uns aber gesagt, dass der Gegner irgendwann zu hadern beginnen würde, wenn es nicht so läuft. Wir wussten, dass wir sie, wenn es ein wenig zur Sache geht und wir ihnen nicht so viele Spielräume lassen, ein bisschen durcheinanderbringen können. Wir haben im Frühjahr keine einzige Partie verloren, es wurde eine hervorragende Arbeit geleistet, die Spieler sind gewachsen, die U18-Spieler, die gekommen sind, sind mit dem Umfeld noch einmal stärker geworden, in den Erwachsenenfußball hineingewachsen. Hätte man mich voriges Jahr gefragt, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sich das ausgeht. Wir freuen uns auf die Bezirksliga, Ziel ist es ganz klar, nicht abzusteigen. Gratulation an den Trainer und die gesamte Mannschaft, die über das gesamte Jahr top gearbeitet und immer daran geglaubt haben.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei