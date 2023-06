Union Haag/Hausruck muss Gang in die 2. Klasse antreten - Unentschieden zum Abschluss

Details Montag, 12. Juni 2023 18:38

Das letzte Ligaspiel von Haag/Hausruck und des SV Pram endete 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte der SV Europlan Pram vor heimischer Kulisse mit 1:0 zu den eigenen Gunsten entschieden.

Haag gelingt Lucky-Punch trotz Überzahl nicht

Vor den Augen der 400 Zuschauer stellte Tobias Wiesner das 1:0 für die Gäste sicher (10.). Senahid Bekanovic traf zum 1:1 zugunsten von Haag a.H. (37.). Kurz vor der Pause stellte der Referee noch Lukas Bichl vom SV Pram mit glatt Rot vom Platz (42.). Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Zahlen und Fakten

Der Offensive von Haag/Hausruck mangelte in dieser Spielzeit an Durchschlagskraft. Lediglich 33 Tore stehen für Haag a.H. zu Buche. Die Auftritte der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck in dieser Saison kamen äußerst bescheiden daher, wie die Bilanz aus sechs Siegen, sieben Unentschieden und 13 Niederlagen erkennen lässt. Haag/Hausruck verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man acht Punkte einsammelte.

Weder Fisch noch Fleisch: Der SV Europlan Pram schließt das Fußballjahr auf Rang sieben ab. Auf die eigene Defensive konnte sich der SV Pram in dieser Saison verlassen, was die lediglich 42 gefangenen Gegentreffer nachhaltig dokumentieren. Was für den SV Europlan Pram bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Neun Siege und neun Remis stehen acht Pleiten gegenüber. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Pram nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – SV Europlan Pram, 1:1 (1:1)

37 Senahid Bekanovic 1:1

10 Tobias Wiesner 0:1

