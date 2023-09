Jedinger-Treffer rettet das Unentschieden: Union Gaspoltshofen holt ersten Punkt

Details Samstag, 02. September 2023 17:32

Die Union Gaspoltshofen und die Union Neukirchen/V.-Puchkirchen trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Das erwartet-spannende Spiel bekamen die Zuschauer somit auch geboten. Beide Teams verbuchten so einen etwas holprigen Saisonstart.

Neukirchen geht in Führung, Gaspoltshofen antwortet rasch

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Merlind Krasniqi die Neukirchner in der 49. Minute. Die Antwort ließ jedoch nicht sonderlich lange auf sich warten: In der 59. Minute erzielte Josef Jedinger das 1:1 für Gaspoltshofen. Am Ende trennten sich die Heimmannschaft und Neukirchen/V.-P. schiedlich-friedlich.

Das Remis brachte die Union Gaspoltshofen in der Tabelle voran. Gaspoltshofen liegt nun auf Rang elf. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Union Gaspoltshofen wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Ein Punkt reichte Neuk./V.-Puchk, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun vier Punkten stehen die Gäste auf Platz vier. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Union Neukirchen/V.-Puchkirchen bei.

Gaspoltshofen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim TSV Baugruppe Schmid Frankenburg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neukirchen/V.-P. den SV Europlan Pram.

1. Klasse Mitte-West: Union Gaspoltshofen – Union Neukirchen/V.-Puchkirchen, 1:1 (0:0)

59 Josef Jedinger 1:1

49 Merlind Krasniqi 0:1

