Spannende Schlussminuten: Union Rottenbach gelingt verrücktes Last-Minute-Comeback

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union VTA Rottenbach und dem SV Eberschwang, die mit 2:1 endete. Auch wenn die Zuseher lange auf Tore warten mussten, gab es so einiges zu sehen: Ein verschossener Elfmeter, Stangenschüsse und ein spätes Comeback!

Wimmer vergibt vom Kreidepunkt

In der ersten Hälfte sahen die anwesenden Fans einige Highlights: Gleich in Minute zehn bekamen die Hausherren einen Elfmeter zugesprochen, Philipp Wimmer scheiterte aber an einem stark-parierenden Philipp Manetsgruber. Folglich hatte auch Aleksandar Milovanovic die Führung auf dem Fuß, auch er traf jedoch nur die Stange. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach dem Seitenwechsel war es dann nur eine Frage der Zeit, bis die Gäste treffen sollten: Eberschwang brach den Bann in Person von Horvath Gergö in der 64. Minute und markierte nach einem Konter die Führung. Die Union Rottenbach traf erst spät, als Hermann Humer bei einem Gestochere im Strafraum nach 85 Minuten vor den 250 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies. Die spielentscheidende Rolle nahm Milovanovic ein, der kurz vor knapp nach einem langen Abschlag von Adam Farago für das Heimteam zum Führungstreffer bereitstand (91.). Am Ende verbuchte Rottenbach gegen den SV Eberschwang die maximale Punkteausbeute.

Die Union VTA Rottenbach ist jetzt mit neun Zählern punktgleich mit Eberschwang und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 9:4 auf dem ersten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Kommende Woche tritt die Union Rottenbach bei der Union Gaspoltshofen an (Sonntag, 16:00 Uhr), parallel genießt der SV Eberschwang Heimrecht gegen den ATSV Zipf.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – SV Eberschwang, 2:1 (0:0)

91 Aleksandar Milovanovic 2:1

85 Hermann Humer 1:1

64 Horvath Gergö 0:1

