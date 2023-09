Gallspacher SK fährt gegen glücklose Orascanin-Elf zweiten "Dreier" am Stück ein

Details Samstag, 16. September 2023 11:04

Zum Auftakt der fünften Runde der 1. Klasse Mitte-West stand die Begegnung zwischen der Union Meggenhofen und dem Gallspacher SK auf dem Programm. Im Duell zwischen dem punktelosen Schlusslicht der Tabelle und dem Elftplatzierten wollte die Heimelf von Trainer Almir Orascanin aus der Krise finden. Die Union zeigte auch eine ansprechende Leistung wurde dafür aber nicht belohnt, zog mit 1:3 den Kürzeren und musste im fünften Match die fünfte Niederlage einstecken. Die Gallspacher hingegen konnten eine Woche nach dem ersten Saisonsieg, gegen Kallham, am Freitagabend den nächsten "Dreier" einfahren und sich vom Ende der Tabelle Luft verschaffen.

Strittiger Elfmeter bringt Gäste auf die Siegerstraße

Rund 200 Besucher bekamen im Autobahnstandion zunächst ein offenes Match zu sehen. Trotz der Pleitenserie waren die Meggrenhofener keineswegs verunsichert, traten entschlossen auf und hatten einen Tick mehr vom Spiel. Die Union artbeitete am Befreiungsschlag, konnte die eine oder andere dicke Chance aber nicht nutzen. Während Valentin Oberndorfer an Gästegoalie Mislav Dujic scheiterte, setzte Stefan Kaser einen Kopfball aus kurzer Distanz neben den Kasten. Mitte der ersten Halbzeit, Aufrregung im Stadion, als die Gästeelf von Neo-Coach Werner Topf, der aus beruflichen Gründen verhindert war und deshalb von Co-Trainer Gabriel Tokic vertreten wurde, einen Konter fuhr, dem Angreifer dabei der Ball vom Fuß an die Hand sprang, Schiedsrichter Dauti das Spiel aber weiterlaufen ließ. Nach dem darauffolgenden Stanglpass, sprang Andreas Oberroither beim Klärungsversuch das Leder vom Fuß an die Hand - dieses Mal zeigte der Unparteiische keine Gnade und auf den Punkt, Almir Karic verwandelte den strittigen Elfmeter. Kurz vor der Pause wussten die Gäste einen individuellen Fehler in der Meggenhofener Hintermannschaft zu nutzen, als Innenverteidiger Kaser den Ball verfehlte, Christian Cosic sich nicht zwei Mal bitten ließ und den 0:2-Halbzeitstand besiegelte.

Tokic trifft zur Vorentscheidung - Union-Neuerwerbung kann Strafstoß nicht verwerten

Trotrz des klaren Rückstandes ließ sich die Orascanin-Elf nicht entmutigen und fand nach Wiederbeginn gut ins Spiel, konnte in Minute 48 eine dicke Chance auf den Anschlusstreffer aber nicht nutzen - nach einer Ecke rutschte Jakob Berghammer beim Abschluss aus, sodass der Ball das Ziel verfehlte. Fünf Minuten später schlugen die effizienten Gallspacher abermals zu - die Gäste schalteten einmal mehr schnell um, nach einem weiten Ball und einem Stanglpass war es Mario Tokic, der auf 0:3 stellte. Obwohl die Messe praktisch gelesen war, bewies die Union Moral und vesuchte weiterhin, Druck auszuüben. Nach rund 70 Minuten hätten die Heimischen zurück ins Spiel finden können - nach einem Foul an Oberndorfer im Gallspacher Strafraum führte Attila Erczkövi den fälligen Elfmeter aus, GSK-Keeper Dujic fischte den Ball aber aus dem rechten Eck. In Minute 80 zeigte der Unparteiische nach einem erneuten Foul an Oberndorfer abermals auf den Punkt - bei diesem Strafstoß fand auch David Gruber zunächst im Gallspacher Schlussmann seinen Meister, der 23-Jährige war jedoch im Nachschuss erfolgreich. Die Gäste ließen sich in der restlichen Spielzeit die Butter nicht vom Brot nehmen, brachten die 3:1-Führung ins Ziel und durften sich über den zweiten Sieg binnen Wochenfrist freuen.

Almir Orascanin, Trainer Union Meggenhofen:

"Wir hätten uns die Saison ganz anders vorgestellt, doch die Vorbereitung ist nicht nach Wunsch verlaufen und hatten in der Aufbauzeit zahlreiche Verletzte zu beklagen. Nichtsdestotrotz haben wir auf den Befreiungsschlag gehofft, dementsprechen groß is die Enttäuschung nach der vierten Heimniederlage in Serie. Die Mannschaft hat eine ordentliche Leistung abgeliefert, auch die Einstellung war top, aber wenn man in der Krise steckt, fehlt bekanntlich das nötige Glück, zudem wird jeder Fehler gnadenlos bestraft. Das 0:1 war ein strittiger Elfmeter und das zweite Tor haben wir uns praktisch selbst gemacht. Wir lassen nichts unversucht, wieder in die Spur zu finden und hoffen, am kommenden Wochenende, im Auswärtsspiel gegen Kallham, in der Tabelle anschreiben zu können".

