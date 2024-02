Nach unerwünschtem Gruppenwechsel, Union Buchkirchen in neuer Liga mit ordentlicher Performance

Details Montag, 19. Februar 2024 12:59

Die Union Buchkirchen war zuletzt in der 1. Klasse Mitte-West aktiv und kam dort in der vergangenen Saison als Zehnter ins Ziel. Nach 20 im Frühjahr geholten Zählern wurden die Hausruckviertler im Sommer der 1. Klasse Mitte zugeteilt, kamen in der neuen Liga gut an, sammelten in der Hinrunde 21 Punkte und klopfen als Sechster am oberen Drittel der Tabelle an. "Es war nicht unser Wunsch, die Gruppe zu wechseln, zumal die Vorfreude auf das Lokalderby mit Aufsteiger Krenglbach riesengroß war. Obwohl wir die Gegner nicht gekannt haben und die neue Liga aufgrund der Dichte der Top-Teams wesentlich stärker ist, als die andere, haben wir uns ausgezeichnet präsentiert und sind mit dem Abschneiden in Summe zufrieden", erklärt Sportchef Michael Milich.

Die eine oder andere unnötige Niederlage

Der Liga-Neuling kam stabil durch den Herbst und feierte vor heimischer Kulisse und in der Fremde jewiels drei Siege. "Obwohl es über weite Strecken gut gelaufen ist, wäre eine bessere Platzierung möglich gewesen und hätten durchaus weiter vorne mitmischen können. Wir hätten etliche Punkte mehr einfahren können, mussten aber die eine oder andere unnötige Niederlage einstecken", spricht der Sportchef unter anderem die 2:3-Pleite gegen Asten an. Nur jeweils drei Teams trafen öfter ins Schwarze bzw. kassierten weniger Gegentore. "Grundsätzlich hat alles gepasst, dennoch sind wir des Öfteren an der mangelnden Chancenverwertung gescheitert, waren ab und an die bessere Mannschaft, sind aber leer ausgegangen. Nichtsdestotrotz blicken wir auf ein solides und positives Jahr zurück", so Milich.

Positive Testspiel-Bilanz - Trainingslager in Ungarn

Die Mannen von Trainer Roland Ulrich, der im letzten Sommer das Zepter übernommen hat und im Bezirk Wels-Land ausgezeichnete Arbeit leistet, bereiten sich seit 16. Jänner auf die zweite Meisterschaftshälfte vor und haben bereits fünf Testspiele in den Beinen: 4:2 gegen Adlwang, 3:1 gegen Lambach/Edt, 5:1 gegen St. Aegidi, 4:4 gegen Prambachkirchen und 1:5 gegen Haag/Hausruck. Am kommenden Samstag ist Bezirksligist Ohlsdorf der nächste Gegner. Am 29. Februar schlagen die Kicker ihre Zetze in Ungarn auf und halten ein Trainingslager ab.

Zwei neue Kräfte

In der Rückrunde stehen mit Ahammad Arsalah (ESV Wels), der für die rechte Außenbahn - defensiv und offensiv - vorgesehen ist, sowie Offensivspieler Nuri Celepci (Franckviertel Linz) zwei neue Kräfte zur Verfügung. "Aufgrund der ordentlichen Performance im letzten Jahr bestand grundsätzlich kein Handlungsbedarf, mit den beiden Zugängen ist der Kader aber größer geworden", ist Michael Milich mit dem aktuellen Personal zufrieden. "Die Vorbereitung ist bislang planmäßig verlaufenb. Auch wenn man die Testspiele nicht überbewerten darf, sind die Ergebnisse in Summe in Ordnung".

Oberes Tabellendrittel im Visier

Aufgrund der Präsenz in der Mitte der Tabelle blicken die Hausruckviertler dem Frühjahr gelassen entgegen. "Die Top-Drei kämpfen um den Meistertitel bzw. Aufstieg, dahinter ist aber alles möglich. Nach dem soliden letzten Jahr wollen wir uns auch heuer anständig präsentieren und möchten in der Tabelle ein, zwei Plätze nach oben klettern", wünscht sich der Sportchef eine Rangverbesserung. "In erster Linie geht es aber darum, eine stabile Mannschaft zu formen, um in absehbarer Zeit wieder angreifen zu können".

