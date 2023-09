Vierter Heimsieg in Folge! ASKÖ Leonding findet in Top-Spiel wieder in die Spur

Details Samstag, 23. September 2023 17:18

In der 1. Klasse Mitte empfing die ASKÖ Leonding die DSG Union Pichling zum Top-Spiel der sechsten Runde. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenzweiten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Die Mannen von Trainer Christian Lehner sind auf eigener Anlage seit geraumer Zeit mit einer blitzsauberen Weste unterwegs, in den beiden bisherigen Auswärtsspielen musste sich der Titelaspirant aber jeweils geschlagen geben. Nach einem makellosen Saisonstart mit vier Siegen am Stück mussten die Pichlinger am vergangenen Wochenende, gegen Eferding/Fraham, die erste Niederlage einstecken. Sechs Tage später stand die Union erneut mit leeren Händen da und zog mit 0:3 den Kürzeren. Am Freitagabend untermauerte die ASKÖ ihre Stärke im Gaumbergstadion und ist nach dem vierten Heimsieg in Serie vorerst der erste Verfolger von Tabellenführer Wilhering/Mühlbach.

Pichlinger Aluminiumtreffer - torloser erster Durchgang

Nachdem Mathias Haider krankheitsbedingt passen musste, verloren die Hausherren in der Anfangsphase ihren Kapitän, konnte Michael Leitner aufgrund einer Verletzung an der Wade nicht weitermachen. Bei den Gästen musste Coach Mario Schiffmann eine Sperre absitzen, weshalb Co-Trainer Christoph Gaigg in diesem Match die Verantwortung trug. Vor rund 150 Besuchern verzeichnete die Lehner-Elf von Beginn an mehr Spielanteile und startete immer wieder Angriffe, im letzten Drittel fehlte den Leondingern jedoch nie nötige Durchschlagskraft. Die Kicker aus dem Linzer Süden agierten taktisch geschickt und lauerten auf Konter, in Minute zwölf hatte die Union aber Pech, als Simon Zenger die Latte traf. Die Heimischen konnten aus ihrer optischen Überlegenheit kein Kapital schlagen und kamen in Halbzeit eins nur zu Halbchancen, demzufolge ging es torlos in die Pause.

Heiligenbrunner bringt Lehner-Elf auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Haunschmid war die Lehner-Elf sofort präsent und griffig. In Durchgang zwei waren nur wenige Minuten gespielt, als die ASKÖ die Weichen auf Sieg stellte - Stefan Maslac schlug auf der rechten Seite eine Flanke, der für Leitner eingewechselte David Heiligenbrunner stieg am höchsten und köpfte die Kugel in die Maschen. Mit der Führung im Rücken hatten die Leondinger Spiel und Gegner in Griff. Die Gäste kämpften beherzt und steckten nicht auf, wussten auf das Gegentor jedoch keine passende Antwort und waren in der zweiten Halbzeit nicht wirklich gefährlich. Dennoch blieb das Match spannend und wurde in der Schlussphase entschieden. In Minute 80 kam Moritz Gimpl ans Leder, Leondings "Pferdelunge" marschierte durch die Pichlinger Abwehr und schob das Spielgerät an Gästegoalie Lukas Janovsky vorbei. Wenige Minuten nachdem die Messe gelesen war, trafen die Hausherren noch einmal ins Schwarze - nach einem Foul an Gimpl verwandelte Maslac den fälligen Elfmeter zum 3:0-Endstand.

Christian Lehner, Trainer ASKÖ Leonding:

"Nach der bitteren Niederlage in St. Valentin hat meine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt und die enorme Heimstärke untermauert. Auch wenn uns am nächsten Samstag, gegen Neue Heimat Linz, wieder ein Heimspiel erwartet, müssen wir ehestmöglich auch in der Fremde punkten".

