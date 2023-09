ASKÖ Neue Heimat Linz feiert klaren Triumph über ASK St. Valentin 1b

Details Montag, 25. September 2023 20:02

Die ASKÖ Neue Heimat Linz erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den ASK St. Valentin 1b. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Neue Heimat Linz wusste zu überraschen. Es war eine lange umkämpfte Partie, bis den Landeshauptstädtern der Führungstreffer gelang – in der Nachspielzeit hatte man es dann aufgrund zweier Ausschlüsse leichter.

St. Valentin schwächt sich selbst

Die erste hälfte gestaltete sich noch recht unspektakulär. Beide Teams schrammten jeweils einmal hauchzart am Führungstreffer vorbei – die Niederösterreicher scheiterten am Aluminium, die Landeshauptstädter verfehlten das Gehäuse kurz vor der Pause dann um Haaresbreite. 100 Zuschauer sahen dann in Durchgang zwei, wie Djabrail Zakajev das 1:0 für Neue Heimat markierte. Zu allem Überfluss musste Valentin-Spielertrainer Davor Klepic nach wiederholtem Foul mit Gelb-Rot vom Platz (76.). Endgültig verloren war das Match für den Gast in der 83. Minute, als Markus Leitner ebenso mit der Ampelkarte vom Feld flog. Emir Hamzic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für die ASKÖ Neue Heimat Linz ein (84.). Ahmad Ahmadi schraubte das Ergebnis in der 88. Minute mit dem 3:0 für die Gastgeber in die Höhe. Zum Schluss feierte Neue Heimat Linz einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASK St. Valentin 1b.

Zahlen und Fakten

Neue Heimat liegt im Klassement nun auf Rang zehn. Die ASKÖ Neue Heimat Linz bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten.

St. Valentin 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der ASK St. Valentin 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. St. Valentin 1b musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der ASK St. Valentin 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Am nächsten Samstag reist Neue Heimat Linz zur ASKÖ Leonding, zeitgleich empfängt St. Valentin 1b die SPG Wilhering/Mühlbach.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Neue Heimat Linz – ASK St. Valentin 1b, 3:0 (0:0)

88 Ahmad Ahmadi 3:0

84 Emir Hamzic 2:0

64 Djabrail Zakajev 1:0

