ESV Wels bannt nach 456 Minuten Torfluch, beendet in Kellerderby Pleitenserie und lässt "Rote Laterne" in Niederneukirchen

Details Montag, 18. September 2023 10:33

Am fünften Spieltag der 1. Klasse Mitte empfing die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors den ESV Wels zum Kellerderby. Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Schlusslicht der Tabelle wollten beide Mannschaften ihren Negativ-Lauf beenden und den ersten Saisonsieg feiern. Dieses Vorhaben konnte am Sonntagnachmittag nur der Liga-Neuling aus der Messestadt realisieren. Der amtierende Vizemeister der 1. Klasse Mitte-West steckt seit geraumner Zeit - auch aufgrund eines personellen Aderlasses im Sommer - in der Krise, nach sechs Pleiten in Serie sowie 456 Minuten ohne Torerfolg gelang den Mannen von Neo-Trainer Andreas Werth auf der Autohaus Schinagl Sportanlage mit einem 2:0-Sieg aber der Befreiungsschlag. Nach diesem Match tauschten die Teams in der Tabelle die Plätze, sind die jungen Kicker aus Niederneukirchen und St. Florian nach der fünften Niederlage in den letzten sechs Partien in Besitz der "Roten Laterne".

Hyseni bannt Torfluch - Smajlovic stellt für Gäste Weichen auf Sieg

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Ozabor bekamen die Zuschauer zwei verunsicherte Mannschaften zu sehen, stand das Match auf einerm äußerst mäßigen Niveau. Hüben wie drüben war wenig los, doch Mitte der ersten Halbzeit hatte die Werth-Elf grund zur Freude und durfte sich nach 456 torlosen Minuten wieder über einen Treffer freuen - nach einer Freistoßflankle brachte die Heimelf von Coach Maximilian Reitbauer den Ball nicht aus der Gefahrenzone, ehe Valon Hyseni die Kugel versenkte. Nach diesem Treffer änderte sich nichts an der Charakteristik des Spiels, in Minute 35 stellten die Messestädter dann aber die Weichen auf Sieg. Nach einem Corner der Hausherren schaltete der ESV blitzschnell um und Armin Smajlovic, der im letzten Winter vom ATSV Schärding nach Wels gewechselt war, schloss den Konter zum 0:2-Pausenstand ab.

Hausherren treffen gegen 10 Welser zwei Mal Aluminium

Nach Wiederbeginn fand die Reitbauer-Elf etwas besser ins Spiel, war in Durchgang zwei präsenter und aktiver und nach 55 Minuten zudem in numerischer Überzahl. Endrit Aliti, der früh verwarnt worden war, sah erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Mit einem Mann mehr auf dem Feld übte die Spielgemeinschaft Druck aus und war um den Anschlusstreffer bemüht, Samuel Feichtner traf zwei Mal aber nur das Aluminium. Das bisherige Schlusslicht kämpfte mit zehn Mann beherzt und behauptete mit vereinten Kräften den Vorsprung. Die Heimischen liefen dem Rückstand vergeblich hinterher und waren in der Nachspielzeit nur noch zu zehnt, als auch Maximilian Öller Gelb-Rot sah. Kurz danach war Schluss und dfer erste Welser Saisonsieg sowie der Wechsel der "Roten Laterne" amtlich.

Florian Lambert, Sportlicher Leiter SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors:

"Der Plan war, das Kellerderby zu gewinnen und Anschluss ans untere Mittelfeld der Tabelle zu finden. Doch es läuft einfach nicht, tut sich unsere extrem junge Mannschaft in dieser Saison bislang ungemein schwer. Nach der Pause war die Leistung in Ordnung, haben das Match aber aufgrund der schwachen Performance schon in der ersten Halbzeit verloren".

