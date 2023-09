Nullnummer in Haid! Milojevic-Elf behauptet weiße Auswärts-Weste

Details Samstag, 30. September 2023 12:12

Zum Auftakt der siebenten Runde der 1. Klasse Mitte kreuzten die Union Haid und die ASKÖ Dionysen/Traun die Klingen. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenregion ging es um wichtige Punkte. Zwei Wochen nach dem ersten Saisonsieg - gegen Aufsteiger Neue Heimat Linz - wollten die Mannen von Trainer Wolfgang Unger, die in der letzten Saison den Klassenerhalt über den Umweg der Relegation im allerletzten Moment sichern konnten, einen "Dreier" nachlegen, Kapitän Manuel Pernsteiner und Co. mussten sich am Freitagabend jedoch mit einem torlosen Remis begnügen. Die Gästeelf von Coach Daniel Milojevic blieb in der aktuellen Meisterschaft in den vier bisherigen Auswärtsspielen ungeschlagen, musste in der Fremde aber zum dritten Mal in Folge mit dem Gegner die Punkte teilen.

Ereignisarmer erste Durchgang

Rund 350 Besucher bekamen von Beginn an ein umkämpftes Match zu sehen, in dem beide Mannschaften bemüht waren, einen "Dreier" einzufahren. Doch in einem Duell auf Augenhöhe neutralisierten sich die Teams weitgehend, spielte sich das Geschehen zumeist nur zwischen den beiden Strafräumen ab. Demzufolge bekamen die Zuschauer kaum interressante Torraumszenen bzw. klare Chancen zu sehen, weshalb es nach 45 ereignisarmen Minuten torlos in die Pause ging.

Umkämpfte, aber torlose zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kranabitl änderte sich nichts an der Charakteristik des Spiels. Auch im zweiten Durchgang wurde hüben wie drüben aufopferungsvoll gekämpft, den Offensivreihen fehlte jedoch weiterhin die nötige Durchschlagskraft. Beide Mannschaften stützten sich auf eine kompakte Defensive und ließen nicht viel zu. Einem über weite Strecken ausgeglichenen und offenen Match fehlten auch in Halbzeit zwei klare Torchancen. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, den Weg ins Tor wollte der Ball an diesem Abend aber nicht finden, weshalb in einer typischen 0:0-Partie torlos die Punkte geteilt wurden.

Franz Weidmann, Ehrenobmann Union Haid:

"Zwei Wochen nach dem Sieg gegen Neue Heimat wollten wir einen Dreier nachlegen, ein typisches 0:0-Spiel endete aber mit einem gerechten Unentschieden. Auch wenn uns der eine Punkt nicht entscheidend weiterhilft, sind wir nicht unzufrieden, zumal es uns in den letzten Wochen gelungen ist, die Gegentore zu minimieren. Auch wenn wir aktuell mit Ausfällen zu kämpfen haben, sehen wir dem weiteren Saisonverlauf zuversichtlich entgegen und sind guter Dinge, Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden zu können".

