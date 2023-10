Tor-Festival im Seestadion! Puckinger Joker sticht doppelt - Seibold-Elf feiert späten 5:4-Sieg

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 17:08

In der siebenten Runde der 1. Klasse Mitte kreuzten die Union Constant Energy Pucking und der SK Kornspitz Asten die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenachten und dem Fünftplatzierten kamen rund 150 Besucher im Seestadion voll auf ihre Kosten. Zum einen kippte das umkämpfte Match zwei Mal, und zum anderen stach ein Puckinger Joker in den Schlussminuten doppelt und bescherte der Union einen 5:4-Erfolg. Während die Mannen von Trainer Florian Seibold, der aufgrund des berufsbedingten Fehlens von Stamm-Keeper Timon Sipos das Tor hüten musste, sechs Tage nach einem 7:0-Schützenfest beim ESV Wels auch am Samstagnachmittag es haben krachen lassen, war für den SKA nach zwei Siegen am Stück Schluss mit lustig, mussten die Blau-Weißen die dritte Saisonniederlage einstecken.

Puckinger Doppelschlag

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Eisterhuber legten die Hausherren sofort den Vorwärtsgang ein. Die Seibold-Elf spielte ansehnlich nach vorne und belohnte sich dafür nach 25 Minuten, als Adrien Gigl einen Stanglpass verwertete. Keine fünf Minuten später zappelte das Leder abermals in den Maschen - nach einer Freistoßflanke war Marcel Lugmayr mit dem Kopf zur Stelle. Kurz danach traf die Union schon wieder ins Schwarze, dieses Mal schlug das Spielgerät aber im eigenen Kasten ein. Nach einem intensiven Zweikampf beging Gigl ein Foul und sah dafür Gelb - einen vermeintlichen Kopfstoß seines Gegenspielers ahndete der Unparteiische aber nicht. Beim daraus resultierenden Freistoß lenkte Patrick Miesenböck den Ball mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor. Nach dem Anschlusstreffer bekam die Gästeelf von Neo-Trainer Thomas Brunner Oberwasser, wusste fortan zu gefallen, bis zur Pause blieb es jedoch beim 2:1.

SKA dreht Spiel

Die Astener nahmen den Schwung in den zweiten Durchgang mit und machten fünf Minuten nach Wiederbeginn den Rückstand wett. Nach einer unglücklichen Aktion von Union-Kapitän Osman Altay berührte der Unparteiische den Ball, der Referee ließ das Spiel jedoch weiterlaufen. Der rechte Flügel der Gäste brachte das Leder aus abseitsverdächtiger Position zur Mitte, Anel Dudakovic stand goldrichtig und versenkte die Kugel. Nach dem Ausgleich entwickelte sich eine weitgehende ausgeglichene Partie. Mitte des zweiten Durchgangs drehte die Brunner-Elf das Match, als Lukas Wurmlinger auf 2:3 stellte.

Match kippt noch einmal - Union-Joker sticht im Finish doppelt

In der Schlussviertelstunde überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst traf Puckings Pechvogel auch ins "richtige" Tor, als Miesenböck einen Corner einnickte. Die Heimischen freuten sich noch über den Ausgleich, als der SKA nach dem Anstoß schnell nach vorne spielte und Martin Bruckmayr die Blau-Weißen erneut in Front brachte. Doch 60 Sekunden später sah Astens Torschütze nach einer Unsportlichkeit zum zweiten Mal an diesem Nachmittag Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Wenig später wusste die Union die numerische Überzahl zu nutzen - nach einer Hereingabe von der linken Seite gab der eingewechselte Lukas Tröbinger Gästegoalie Rene Engel das Nachsehen. Nach dem erneuten Ausgleich wollte die Seibold-Elf mehr, setzte entschlossen nach und suchte die Entscheidung. In Minute 93 stach Puckings Joker noch einmal, als nach einem Freistoß im Astener Strafraum reger Verkehr herrschte, ehe Tröbinger das Leder erneut im SKA-Gehäuse unterbrachte und den Heimischen einen späten 5:4-Sieg bescherte. Nach dem dritten Puckinger Erfolg im vierten Heimspiel musste Schiedsrichter Eisterhuber vom Ordnerdienst beschützt bzw. in die Kabine geleitet werden.

Alois Sandmayr, Jugendleiter Union Pucking:

"Für die Zuschauer war es ein tolles Match, in dem alles dabei war. Aufgrund der späten Tore war es ein glücker Sieg, wäre ein 4:4-Remis vermutlich gerechter gewesen. Aber mit dem zweiten Dreier in Folge konnten wir Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden und freuen uns zudem über die bislang exzellente Heim-Bilanz".

