Comeback nach frühem Rückstand: SPG Wilhering/Mühlbach setzt Erfolgslauf fort!

Details Montag, 18. März 2024 20:08

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte die ASKÖ Eferding/Fraham bei der SPG Wilhering/Mühlbach. Nachdem die ASKÖ Leonding am Vortag bereits knapp gegen St. Florian gewonnen hatte, galt es für die SPG nachzuziehen, um die Tabellenführung gegen den schärfsten Konkurrenten zu behaupten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang dies auch, gewann man am Ende mit 2:1.

Traumtor bringt Underdog in Führung

Die Gäste aus dem Hausruckviertel starteten eher defensiv-veranlagt in die Partie und fokussierten sich vorwiegend auf die Aufgaben gegen Ball und Gegner, was die Klinger-Elf aber nicht daran hinderte, früh in Führung zu gehen. Mit einem sehenswerten Distanzschuss brachte Kapitän Lukas Halbach die Eferdinger in Führung (9.). Folglich war man auch die bessere Mannschaft und hatte auch zum Doppelschlag ausgeholt, Niklas Eder warf vor dem Kasten aber die Nerven weg und legte erfolglos quer, anstatt aus guter Position selbst abzuschließen. Diese Aktionen fungierten als Weckruf für die Hausherren, die fortan auch besser in Schwung kamen und zunehmend auch konkreter wurden. Mit der Glücksgöttin Fortuna war man auch im Bunde – in Minute 31 lenkte Eferdings Kevin Krauss nach einem Eckball von Yunus Ural die Kugel ins eigene Tor und sorgte unwillkürlich für den Ausgleich.

Wilhering stellt Partie völlig auf den Kopf

Nach dem Seitenwechsel intensivierte der Tabellenführer dann noch einmal die Bemühungen und begegnete einen kampf- und laufstarken Gegner immer mehr auf Augenhöhe, bis man das Ruder dann auch gänzlich an sich riss. Patrick Leonhartsberger hätte nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff auch schon die Gastgeber in Führung bringen können, sein Abschluss kullerte aber knapp am Tor vorbei. In Minute 67 sollte es dann doch klappen: Nach einem Schnittstellenball war Yunus Ural nicht mehr einzuholen, zeigte sich eiskalt vor dem Gehäuse und markierte das 2:1. Die Führung wusste man in der Schlussphase auch zu halten.

Wilhering/Mühlbach tritt am kommenden Sonntag bei der Union Buchkirchen an, Eferding/Fraham empfängt am selben Tag die ASKÖ Dionysen/Traun.

Stimme zum Spiel

Alexander Oppolzer (Trainer SPG Wilhering/Mühlbach):

„Das war das erwartet schwere Spiel gegen eine gute Eferdinger Mannschaft. Wir haben den Kampf angenommen und über 90 Minuten gesehen verdient gewonnen. Das war ein guter Start in die Rückrunde. Ein Dreier war ganz wichtig."

Die Besten: Daniel Knezevic (ZDM, Wilhering), Jannik Stelzer (ZM, Wilhering)

1. Klasse Mitte: SPG Wilhering/Mühlbach – ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, 2:1 (1:1)

67 Yunus Ural 2:1

31 Eigentor durch Kevin Krauss 1:1

9 Lukas Halbach 0:1

Details

