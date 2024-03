Sieben auf einen Streich: Blaue Elf Linz überrollt St. Valentin 1b

Details Montag, 25. März 2024 20:31

Die Blaue Elf Linz erteilte St. Valentin 1b am Samstagnachmittag im Rahmen der 15. Runde eine Lehrstunde und gewann das Heimspiel klar und deutlich mit 7:1. Die Hausherren waren im Vorfeld mit der Favoritenrolle bedacht und wurden dieser mit dem Kantersieg auch vollends gerecht. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit dem Heimteam Glücksgefühle beschert.

Einseitiges Torfestival wird von Ehrentreffer abgerundet

Die ASKÖ Blaue Elf Linz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jozo Marijanovic traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Micha Tindl versenkte einen Freistoß zum 2:0 für die Blaue Elf Linz (20.). Mit dem 3:0 durch David Christian Hutter schien die Partie bereits in der 35. Minute mit dem Gastgeber einen sicheren Sieger zu haben. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Dominik Neuhold die Führung der ASKÖ Blaue Elf Linz via Kopfballtor aus. Der tonangebende Stil der Hausherren spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Gregor Jelosics (58.) per Kopfball und Tindl (72.) via Elfmeter schossen weitere Treffer für die Blau Elf Linz, während Ismail Muratspahic (75.) das 7:0 markierte. Der ASK St. Valentin 1b kam kurz vor dem Ende zum Ehrentreffer (90.) durch einen verwandelten Elfmeter von Marko Batinic. Schlussendlich setzte sich die ASKÖ Blaue Elf Linz mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Statistisches & Ausblick

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen St. Valentin 1b festigte die Blaue Elf Linz den vierten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit der BE Linz ist weiter von Erfolg gekrönt. Die ASKÖ Blaue Elf Linz verbuchte insgesamt neun Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen.

Der ASK St. Valentin 1b bleibt weiter im unteren Tabellendrittel und kassierte bereits die achte Saisonniederlage. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Die ASKÖ Blaue Elf Linz tritt kommenden Samstag, um 15:30 Uhr, bei der ASKÖ Leonding an. Zwei Tage später empfängt der ASK St. Valentin 1b die Union Haid.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Blaue Elf Linz – ASK St. Valentin 1b, 7:1 (4:0)

90 Marko Batinic 7:1

75 Ismail Muratspahic 7:0

72 Micha Tindl 6:0

58 Gregor Jelosics 5:0

45 Dominik Neuhold 4:0

35 David Christian Hutter 3:0

20 Micha Tindl 2:0

5 Jozo Marijanovic 1:0

