Eferding/Fraham gewinnt mit 3:0 gegen SPG NNK/St. Florian Juniors

Ein intensives Fußballspiel fand am Sonntagnachmittag zwischen ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham und SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors statt, bei dem die Heimmannschaft mit einem 3:0 Sieg vom Platz ging. Die Zuschauer auf der Springwiese waren Zeuge eines Spiels, das vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm und durch spektakuläre Tore und engagierte Zweikämpfe bestach.

Erste Halbzeit: Fraham geht in Führung

Die Partie begann mit hohem Engagement beider Teams, wobei die ersten Minuten von zahlreichen Zweikämpfen geprägt waren. Bereits in der 5. Minute begrüßte das Heimteam die Gäste mit offensiven Aktionen, die jedoch zunächst nicht zum Erfolg führten. Die erste große Chance für Eferding/Fraham bot sich in der 11. Minute, als Nnamdi Daniel Christopher nach einem Pass von Sebastian Illibauer knapp das Tor verfehlte. Die Spannung stieg merklich, als Niklas Eder in der 36. Minute im Strafraum zu Fall gebracht wurde und den Gastgebern einen Elfmeter bescherte. Nnamdi Daniel Christopher, der sich den Ball schnappte, verwandelte den Elfmeter souverän und brachte Eferding/Fraham in der 38. Minute in Führung. Die Gäste antworteten mit einer großen Chance kurz vor der Halbzeitpause, die jedoch knapp ihr Ziel verfehlte.

Zweite Halbzeit: Eferding/Fraham baut Vorsprung aus

Die zweite Hälfte des Spiels zeichnete sich durch intensive Angriffsbemühungen und spektakuläre Momente aus. Eferding/Fraham kam stark aus der Kabine, und Niklas Eder war in der 51. Minute nah dran, den Vorsprung mit einem Freistoß auszubauen - die Latte war im Weg. Die Bemühungen wurden schließlich in der 60. Minute belohnt, als Nnamdi Daniel Christopher mit einem traumhaften Tor aus 45 Metern den gegnerischen Torhüter überwand und zum 2:0 traf. Der starke Niklas Eder krönte seine Leistung in der 71. Minute mit einem Tor zum 3:0 Endstand. Nach einem Sololauf fand er sein Ziel und ließ die Fans jubeln.

Alles in allem ein verdienter Sieg der Heimischen, die damit auf Tabellenrang 3 vorrücken.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter frahamerjungs erstellt.

