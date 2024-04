Nächster Erfolg für ASKÖ Leonding – Neue Heimat Linz weiterhin ohne Punkt im Frühjahr

Details Sonntag, 28. April 2024 15:00

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto der ASKÖ Leonding. Der Tabellenprimus setzte sich mit einem 3:1 gegen Neue Heimat Linz durch. Pflichtgemäß strich die ASKÖ Leonding gegen Neue Heimat drei Zähler ein. Die A. Leonding war im Hinspiel gegen die ASKÖ Neue Heimat Linz zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Platzer bringt Favoriten in Front

Konstantin Platzer brachte die ASKÖ Leonding nach Vorarbeit von Moritz Gimpl in der 13. Minute in Front. Gimpl selbst versenkte die Kugel nach einem fatalen Fehler des heimischen Keepers später zum 2:0 für die Gäste (31.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Besir Rushiti ließ die Linzer kurz nach Wiederanpfiff mit einem absoluten Traumtor noch einmal hoffen (49.). Der Treffer von Michael Leitner in der 60. Minute warf die Hausherren dann wieder zurück und sorgte für die Vorentscheidung. Mit dem Ende der Spielzeit strich die ASKÖ Leonding gegen Neue Heimat Linz die volle Ausbeute ein.

Zahlen und Fakten

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Neue Heimat. Die mittlerweile 52 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gastgeber bekommen das Defensivmanko nicht in den Griff und stecken weiter im Keller fest. Die Stärke der ASKÖ Neue Heimat Linz liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 erzielten Treffern. Neue Heimat Linz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Wer soll die A. Leonding noch stoppen? Die ASKÖ Leonding verbuchte gegen Neue Heimat die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mitte weiter an. Mit nur 15 Gegentoren stellt die A. Leonding die sicherste Abwehr der Liga. Nur zweimal gab sich die ASKÖ Leonding bisher geschlagen.

Während bei der ASKÖ Neue Heimat Linz derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten acht Spielen holte man keinen Sieg – hat die A. Leonding mit 48 Punkten gut lachen.

Am kommenden Samstag tritt Neue Heimat Linz bei der DSG Union Pichling an, während die ASKÖ Leonding einen Tag zuvor die SPG Wilhering/Mühlbach empfängt.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Neue Heimat Linz – ASKÖ Leonding, 1:3 (0:2)

60 Michael Leitner 1:3

49 Besir Rushiti 1:2

31 Moritz Gimpl 0:2

13 Konstantin Platzer 0:1

